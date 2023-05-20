Зеленський прилетів до Японії на саміт "Великої сімки"

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Японії, в легендарне місто Хіросіма, для того, щоб взяти участь у саміті Великої сімки.

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Володимир Зеленський в Японії / Офіс президента

Український президент Володимир Зеленський прибув до японського міста Хіросіма для того, щоб взяти участь у саміті Великої сімки (G7), де він планує зустрітися з лідерами інших країн і провести переговори. Про це український лідер написав у своєму Telegram-каналі.

"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека та посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні світ стане ближчим", - написав Зеленський.

Очікується, що в неділю, 21 травня 2023 року Зеленський в рамках саміту G7 візьме участь у сесії "миру і стабільності" між лідерами G7 і запрошеними країнами, які не входять до складу "Великої сімки ".

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До того керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що Володимир Зеленський має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Хіросімі.

Крім того, в плані президента України − провести переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

19 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Також з ним прибув лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Під час візиту президент зустрівся з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Також Зеленський провів інші двосторонні переговори. Серед основних тим переговорів-українська формула миру.

Крім того, Зеленський взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Під час свого виступу він заявив, що агресор Росія – слабка держава. Україна перемагає Москву навіть у ситуації, коли у неї більше зброї. Агресивність російської держави свідчить не про силу, а слабкості, яка продиктована розумінням того, що час імперій давно минув.

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