УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський прилетів до Японії на саміт "Великої сімки"

Дмитро Відоменко
20 травня 2023, 11:39 оновлено 20 травня, 11:43
5
Президент України Володимир Зеленський приїхав до Японії, в легендарне місто Хіросіма, для того, щоб взяти участь у саміті Великої сімки.
Зеленський в Японії
Володимир Зеленський в Японії / Офіс президента

Український президент Володимир Зеленський прибув до японського міста Хіросіма для того, щоб взяти участь у саміті Великої сімки (G7), де він планує зустрітися з лідерами інших країн і провести переговори. Про це український лідер написав у своєму Telegram-каналі.

"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека та посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні світ стане ближчим", - написав Зеленський.

Очікується, що в неділю, 21 травня 2023 року Зеленський в рамках саміту G7 візьме участь у сесії "миру і стабільності" між лідерами G7 і запрошеними країнами, які не входять до складу "Великої сімки ".

відео дня

До того керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що Володимир Зеленський має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Хіросімі.

Крім того, в плані президента України − провести переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою.

Зеленський в Японії

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

19 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Також з ним прибув лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Під час візиту президент зустрівся з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Також Зеленський провів інші двосторонні переговори. Серед основних тим переговорів-українська формула миру.

Крім того, Зеленський взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Під час свого виступу він заявив, що агресор Росія – слабка держава. Україна перемагає Москву навіть у ситуації, коли у неї більше зброї. Агресивність російської держави свідчить не про силу, а слабкості, яка продиктована розумінням того, що час імперій давно минув.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Володимир Зеленський Велика сімка новини Японії
Реклама

Головне за день

Зеленський прилетів до Японії на саміт "Великої сімки"

Зеленський прилетів до Японії на саміт "Великої сімки"

11:39 Політика
Пів України "потоне" в дощах і грозах на вихідних: де чекати негоди

Пів України "потоне" в дощах і грозах на вихідних: де чекати негоди

10:02 Синоптик
ЗСУ контратакують з флангів: знято загрозу оточення Сил оборони в Бахмуті — ISW

ЗСУ контратакують з флангів: знято загрозу оточення Сил оборони в Бахмуті — ISW

08:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:39

Зеленський прилетів до Японії на саміт "Великої сімки"

11:33

Долар остаточно "посипався" : в НБУ розповіли про курс на найближчі місяціВідео

10:59

Україна і Росія отримали успіхи в небі. Але є нюансПогляд

10:58

Чому у кішок 9 життів: у чому секрет живучості тварин

10:54

"Багато ракет, дуже чутно": у Маріуполі та Токмаку прогриміли потужні вибухиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:23

Головоломка для найкмітливіших: потрібно знайти бігуна-шахрая за 11 секунд

10:13

День принесе удачу: прикмети на 21 травня і що не можна робити на Іоанна БогословВідео

10:02

Пів України "потоне" в дощах і грозах на вихідних: де чекати негоди

09:52

Що буде, якщо м'ясо покласти в киплячу воду: багато господинь ахнуть від подиву

Реклама
09:49

Вибухова головоломка: лише люди з високим IQ можуть знайти помилку на зображенні пустелі

09:41

ППО могли перекинути на кордон: експерт висунув несподівану версію знищення авіації РФ

09:19

"Перестаралася з обробкою": Корольова, яка різко "помолоділа", стала посміховиськомВідео

09:13

Гороскоп на сьогодні 20 травня 2023: Дівам - відпочинок, Ракам - сюрпризиВідео

08:48

ЗСУ контратакують з флангів: знято загрозу оточення Сил оборони в Бахмуті — ISW

08:43

Українцям незабаром підвищать податки: кому доведеться розщедритися

08:26

Що станеться з організмом у перші дні після відмови від цукру

07:50

Байден зустрінеться із Зеленським і оголосить потужний пакет військової допомоги Україні — ЗМІ

07:24

РФ атакувала Київ дронами Shahed: у місті є руйнування, від уламків горіли багатоповерхівки

06:01

Москва може легко відкрити "другий фронт"Погляд

05:23

Гороскоп на червень 2023 для Овнів: астролог назвала три найвдаліші дні місяця

Реклама
05:19

Принижений Кремль б'ється в конвульсіях, жалюгідних Путіна і РФ чекає поразка на полі бою - ПодолякВідео

04:15

Світан спрогнозував, чи варто Україні боятися новомобілізованих армії окупантівВідео

03:45

Маломуж розповів, чи вступить Білорусь у війну проти України, якщо Лукашенка не станеВідео

03:13

Плями зникнуть на очах: як відмити брудні шпалери

02:40

Чому треба їсти сало з часником: досвідчені гурмани розкрили хитрий фокус

02:12

Арсен Мірзоян поділився рідкісним фотом із дорослим сином від першого шлюбу

01:35

"Це 150 тисяч смертників": окупанти не втримають південь, ЗСУ відіб’ють його за 3 місяці – СвітанВідео

00:54

"Мені боляче": Буданов зізнався, що за час війни кілька разів плакавВідео

00:15

Який манікюр найкраще робити влітку 2023: 4 чарівні варіанти, що підкорять всіхФото

19 травня, п'ятниця
23:50

"Буде складний етап": Буданов розповів, які труднощі чекають на Україну після перемоги у війніВідео

23:14

"Не все так радісно, як хотілося б": екс Остапчука розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям

22:56

Після візиту Зеленського Саудівська Аравія зробила дивну заяву щодо війни в УкраїніВідео

22:44

"Грузини, що з вами": Дурнєв вилаяв жителів Грузії

22:37

Ф'юрі раптово погодився на умови Усика з приводу боюВідео

22:37

Китай буде їм "заламувати руки": Пекін готує "угоду" з ОДКБ, щоб озброїти РФ - СвітанВідео

21:59

Україні дадуть літаки F-16: всі подробиціВідео

21:56

Чи чекати долар по 40 і чи бігти скуповувати валюту: експерт дав свіжий прогноз

21:49

"Слуги народу" не можуть спростувати втечу їх скандального однопартійця Трубіцина за кордон

21:45

Не кожен може впоратись: мовознавець Авраменко підготував шалений тест на знання української мовиВідео

21:35

Як правильно лаятися українською: цікавий урок від АвраменкаФотоВідео

Реклама
21:22

Я б не сміявся з заяв росіян щодо безпілотниківПогляд

21:12

Субсидії на комуналку і допомоги: у Мінфіні розповіли, хто має право і на скільки грошейВідео

20:52

Чому в СРСР шашлик маринували саме в оцті: рецепт передавали з покоління в покоління

20:50

Чому 20 травня кімнатні рослини можуть принеси великі біди: прикмети і що не можна робитиВідео

20:42

Найближчими днями Зеленський зустрінеться з Байденом: Єрмак розкрив подробиціВідео

20:35

"Розумієш, що варіантів небагато": дружина Вілліса розповіла, як той бореться з важко хворобою

20:04

"Темпи просування ЗСУ знизилися": Маляр розповіла про жорсткі бої під БахмутомВідео

19:47

"Хіба про таку старість мріяла Алла": У Мережі розкритикували Галкіна за архівне фото з ПугачовоюВідео

19:40

США та інші союзники на Заході планують передати Україні винищувачі F-16 - NBCNewsВідео

19:18

Валентин Гладких. Хто продає спецперепустки?Відеоблоги

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти