У ISW пояснили, навіщо РФ влаштовує масовані атаки по Україні

Коротко:

Росія намагається переконати весь світ, що її перемога у війні неминуча. Однак аналітики вважають це ілюзією. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін використовує масовані удари по українських містах, агресивну риторику і надмірний песимізм Заходу щодо ситуації на полі бою, як складові багатовекторної стратегії, спрямованої на підрив морального духу українців і переконання Заходу в неминучості перемоги Росії і марності подальшої підтримки України.

В Інституті нагадали, що протягом останніх восьми місяців, російські війська активізували удари великої дальності по території України та з січня 2025 року здійснили сім найбільших ракетно-дронних атак за весь час повномасштабної війни.

У ISW нагадали, що наведені вимоги ігнорують той факт, що від початку 2022 року ситуація на фронті кардинально змінилася, а три роки втрат у живій силі й техніці, суттєво знизили здатність російської армії окупувати всю Україну.

Аналітики констатують істотне уповільнення темпів наступу, оскільки російські війська продовжують зазнавати втрат особового складу і дедалі більше покладаються на слабо підготовлену і погано оснащену піхоту для досягнення просувань.

Однак, йдеться у звіті, Путін і надалі прагне відвернути увагу від реального стану справ на полі бою, адже припинення західної військової допомоги Україні, залишається єдиною реальною надією Росії на перемогу в цій війні.

"Кремль намагається використати масштабні удари і дедалі агресивнішу риторику, щоб відвернути увагу від слабких результатів російської армії на поточному етапі війни. Путін може вважати, що масштабні атаки на українські міста і жорстка риторика проти НАТО і країн Східної Європи, будуть відволікати увагу від повільного і виснажливого просування Росії на сході України", - вважають в ISW.

Крім того, зазначили в Інституті вивчення війни, російські чиновники намагаються приховати реальний стан речей щодо економічних і матеріально-технічних обмежень, які дедалі більше ускладнюють здатність Росії досягати суттєвих успіхів на полі бою.

В Інституті зазначили, що оборонно-промисловий комплекс Росії не здатний виробляти бронетехніку та артилерійські системи в таких обсягах, щоб компенсувати поточні темпи втрат у середньо- та довгостроковій перспективі.

В Інституті також нагадали, що Росія активізує інформаційні кампанії проти України в критичні моменти, коли Захід обговорює питання надання додаткової військової допомоги. Експерти переконані, що Путін, імовірно, сприймає поточні дискусії про можливе припинення вогню або мирну угоду, як ще один такий критичний момент для союзників України.

Аналітики переконані, що Путін, імовірно, розраховує на те, що удари великої дальності та агресивна риторика, породять у Заходу та України відчуття безнадійності та відіб'ють бажання європейських столиць і США надалі допомагати ЗСУ, створюючи хибне уявлення про неминучість перемоги Росії.

Раніше у США прокоментували нічні удари РФ по Україні. США публічно засуджують російські атаки і закликають до негайного припинення вогню на території України.

Як писав Главред, окупанти РФ завдали масованого удару ракетами і БПЛА по Києву та інших містах і населених пунктах України. Вибухи прогриміли в безлічі областей. Є постраждалі. Загинули люди. Пошкоджено та зруйновано будівлі.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що, судячи з усього, існує загроза повторних комбінованих повітряних ударів по Україні з боку російських окупантів.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.