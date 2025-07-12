Які собаки стануть для людини вірними друзями: топ-7 порід

Експерти розповіли про найдобріші та найдоброзичливіші породи собак.

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Експерти розповіли про найдобріші та найдоброзичливіші породи собак / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Robo Top"

Ви дізнаєтеся:

Які 7 порід собак допоможуть людині позбутися самотності

Найдобріші та найдоброзичливіші породи собак

Часто можна почути фразу, що собаки - це найкращі друзі людини. Фактично, це так і є, адже ці тварини стають чудовими супутниками на все життя. Про це пише Parade Pets.

"Саме формування зв'язку між людиною та твариною робить собак такими чудовими найкращими друзями. Цей зв'язок є безумовним і точним. Після його формування ви отримуєте корисне товариство, яке приносить користь як власнику тварини, так і собаці. Наприклад... що може бути краще, ніж прийти додому і бути радісно зустрінутим своїм пухнастим другом?", - зазначила докторка Нелл Остермаєр, ветеринарна консультантка у Figo Pet Insurance. відео дня

Тож двоє експертів із домашніх тварин назвали породи собак для людей, які почуваються самотніми і хочуть мати чотирилапого найкращого друга.

Автор Youtube-каналу "Robo Top" також розповів про найдобріші та найдружелюбніші породи собак.

Французький бульдог

"Французький бульдог - чудовий сімейний компаньйон, який добре пристосовується майже до будь-яких умов життя. Вони мають яскраву індивідуальність і дають вам про це знати за допомогою міміки та "вербальної" комунікації. Французькі бульдоги веселі та цікаві", - зазначила Остермаєр.

Лабрадор-ретривер

Як зазначила регіональна технічна директорка VCA Animal Hospitals Ешлі Кейн, лабрадори-ретривери є чудовими собаками-компаньйонами, якщо ви почуваєтеся самотніми. За словами Остермаєр, лабрадори з радістю беруть участь у будь-якій діяльності, а особливо вони люблять плавати.

"Лабрадори універсальні. Вони можуть бігати, ходити в походи, кемпінгувати, плавати або просто лежати у вітальні. Доброзичливі лабрадори, які люблять людей, можуть робити все. Зазвичай вони задоволені тим, що перебувають з одним господарем або всією родиною", - додала ветеринарка.

Ці собаки є настільки хорошими компаньйонами, що хочеться поділитися з ними всією їжею, проте будьте обережні.

"Не перегодовуйте їх, оскільки вони легко набирають зайву вагу", - попередила доктор Остермаєр.

Йоркширський тер'єр

Ці маленькі цуценята є неймовірними друзями і можуть добре прижитися в різних умовах.

"Йоркширські тер'єри зазвичай важать менше ніж 3 кілограми, що робить їх улюбленцями міських жителів, але часто за їхнім маленьким розміром ховається велика, смілива вдача. Дресирування і соціалізація можуть допомогти запобігти перетворенню цього на владну поведінку", - пояснила Остермаєр.

Водночас Кейн додала: "Їх потрібно регулярно розчісувати, щоб їхня довга шерсть була здоровою і не заплутувалася, а власники також повинні робити все можливе, щоб стежити за чищенням зубів, оскільки йорки часто схильні до проблем із зубами".

Боксер

Ця порода відома своєю любов'ю до сім'ї. Боксери є чудовими компаньйонами в сім'ях, які готові говорити їхньою мовою любові. За словами Кейн, ці собаки також люблять навчатися нових навичок під час тренувань.

"Боксер - дуже розумна і сильна порода, яка потребує щоденних розумових і фізичних вправ. Вони відомі тим, що добре ладнають із дітьми, але через їхню захисну природу краще соціалізувати їх якомога раніше", - наголосила доктор Остермаєр.

Пітбуль

"Це не конкретна порода, і часто під цим терміном мають на увазі або американський пітбультер'єр, або американський стаффордширський тер'єр, або англійський бультер'єр, або стаффордширський бультер'єр. Зазвичай, коли використовується термін "пітбуль", мається на увазі суміш з іншою породою", - пояснила ветеринар.

Однак незалежно від цього, пітбулі можуть бути люблячими, спокійними, доброзичливими собаками, якщо їх дресирувати і соціалізувати, запевнила Остермаєр.

"Пітбулі, яких часто несправедливо стигматизують через погане дресирування власників, швидко навчаються і стають відданими захисниками, якщо їм дати час на дресирування", - запевнила Кейн.

Кокер-спанієль

Кокер-спанієль, який був виведений для полювання, сьогодні виконує головне завдання, а саме дружить із людьми.

"Кокер-спанієль став улюбленим другом родини. Вони розумні та легко піддаються дресируванню, але з радістю грають у м'яч або ходять на прогулянку. Немає потреби в довгих пробіжках", - розповіла Остермаєр.

Цвергшнауцер

Ці собаки милі та грайливі, а також дуже прив'язані до сім'ї. Вони почуваються добре в будинках і приділяють багато уваги своїм коханим людям.

"Ця порода любить нюхати і довгі прогулянки, під час яких вони можуть досліджувати оточення, що збагачує їхній розумовий розвиток. Вони також люблять вчитися нових трюків. Їхню жорстку шерсть потрібно розчісувати принаймні раз на тиждень, і вона потребує регулярного догляду", - пояснила Кейн.

Дивіться відео про найдобріші та найдружніші породи собак

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