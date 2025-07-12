Народжена в любові: Катя Кузнєцова в одній спідниці привітала себе з днем народження

Коротко:
- Яким новим фото поділилася Катя Кузнєцова
- Що вона написала про себе
Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка нещодавно розповіла про те, що трапилося з її квартирою в терористичній Москві, оригінально привітала себе з днем народження.
Відповідним постом актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram. За словами актриси, 12 липня їй виповнюється 38 років. "Нічого нового, як завжди почну з подяки батькам за життя і можливості, я з упевненістю можу сказати, що я була народжена для любові і любові", - розповідає вона.
"Мій девіз по життю - бути вдячною і вміти прощати, бо мені колись це сказала моя бабуся Галя (мамина мама), яка коли пішла, стала моїм ангелом-охоронцем, ще коли мені було 9 років", - ділиться акторка.
"Я хочу подякувати всім людям, які мене оточують - ви неймовірні. Знаю сьогодні буде дуже багато побажань мені, це надзвичайно приємно і я вам цього бажаю у відповідь тільки ще більше! Дякую за реалізацію і можливості, дякую за увагу і тепло, яке ви даруєте щодня. Я дуже щаслива людина!" - каже вона.
Акторка також поділилася неймовірно ніжним і красивим фото, де показала себе топлес.
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