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"Було дуже багато вибухів, позривало стіни під'їзду": львів’яни розповіли про нічну атаку

Альона Вороніна
12 липня 2025, 09:50
265
Місцеві мешканці чули багато вибухів, чимало осель частково зруйновано, пошкоджено чи закидано уламками.
Удар по Львову
Львів’яни розповіли про нічну атаку/ колаж: Главред, фото: ДСНС Львівської області, скрін з відео

Коротко:

  • РФ вночі вдарила по Україні, зокрема, під удар потрапив Львів
  • Місцеві мешканці розповіли про нічну атаку

У ніч на суботу, 12 липня, російські окупанти вдарили по Україні ракетами, дронами і авіабомбами. Основний удар спрямовувався на захід нашої держави. Зокрема, був атакований Львів.

Жителі Львова розповіли про нічну атаку. Відео опублікували журналісти "Суспільне Львів".

відео дня

Аліса та Роман Волинець, які є мешканцями будинку на вулиці Митрополита Андрея, пошкодженого внаслідок російської атаки, під час нічного удару були в укритті. В укриття вони також взяли свого кота.

"Чоловік прийшов з роботи десь на початку четвертої години ранку, вже була повітряна тривога, ми чули дрони й пішли в сховище, але ми ходимо трошечки далі. В сховищі ми побачили, що було руйнування на нашій вулиці, але не дуже хвилювалися, доки не побачили, що нам дзвонили сусіди", – розповіла Аліса Волинець.

Мешканець міста Анатолій Костанюк, оселя якого розташована недалеко від місця влучання, розповів, що чув понад 20 вибухів.

"Йшов із центру, було багато вибухів, почув понад 20 штук. Казали, якісь труби повибухали, чув, якийсь дядько зі сходів падав, позривало стіни під'їзду", – зазначив він.

Львів'янка Діана розповіла журналістам, що внаслідок обстрілу в її квартирі вибиті вікна і все закидане склом.

"В мене зараз у квартирі гармидер. Спочатку прилетіло один раз, потім другий раз, потім третій раз", – зазначила Діана.

Удар по Львову
Розповіді очевидців про удар по Львову/ скрін

Дивіться відео з розповідями мешканців Львова про нічну атаку:

  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року Мер Львова Андрій Садовий
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року Мер Львова Андрій Садовий
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року Мер Львова Андрій Садовий
Удар РФ по Україні в ніч на 12 липня – що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 12 липня РФ масовано атакувала Україну, є руйнування будинків, пожежі і загиблі. В одному з міст частково зруйнований під’їзд у житловому будинку, стався витік газу і води.

У Львові вибухи лунали у кількох районах міста. Є часткове руйнування під’їзду 2-поверхового житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея. Крім цього, у Львові постраждав житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері.

У Луцьку було знищено приватний будинок, також ще в низці будинків від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

У Харкові спалахнули кілька пожеж внаслідок атаки. Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель. Також відомо про потрапляння одного з "Шахедів" по об’єкту критичної інфраструктури. Двоє людей постраждали.

У Чернівцях двоє загиблих і 14 поранених через атаку РФ. Ще 10 людей отримали легкі тілесні ушкодження, їм надавалася меддопомога безпосередньо на місці. На світанку росіяни атакували Чернівецьку область 4-ма БпЛА типу "Шахед" та однією ракетою.

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