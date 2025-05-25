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Перша реакція США на нічні удари по Києву: подробиці

Руслан Іваненко
25 травня 2025, 20:59
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США публічно засуджують російські атаки та закликають до негайного припинення вогню на території України.
Келлог
Спецпосланець Трампа реагує на обстріли українських міст / Колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС

Про головне:

  • Кіт Келлог засудив ракетні удари Росії по Києву
  • Він наголошує на порушенні Женевських протоколів та закликає припинити вогонь

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог став першим офіційним представником американської влади, який відреагував на масштабний ракетний обстріл українських міст, здійснений російськими військами вночі 25 травня. Про це він написав і соцмережі Х.

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"Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних. Ці напади ганебні. Зупиніть вбивства. Припиніть вогонь зараз", – наголосив Келлог.

Духовний радник Трампа, пастор Марк Бернс, також висловив своє засудження нападу на мирне населення України:

"Ці напади не тільки завдають руйнівної шкоди ні в чому не винним людям, а й підривають основоположні принципи гуманності та правила збройних конфліктів", – зазначив він у X.

Раніше подібні масштабні удари по Україні оперативно коментувало посольство США в Україні.

Удари РФ по Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що 23 травня близько 22:00 у Києві пролунали вибухи. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакує столицю безпілотниками.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ — зафіксовані руйнування та постраждалі. По столиці росіяни запустилибагато дронів та ракет.

Крім того, у ніч на 25 травня, в Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини. За даними рятувальників, діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували. Постраждали 10 людей, 8 із них були врятовані рятувальниками ДСНС та госпіталізовані.

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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