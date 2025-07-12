Чому 13 липня не можна починати нові справи: яке церковне свято

13 липня забороняється робити безлад, розкидати речі - безлад може завдати неприємностей.

https://glavred.net/holidays/pochemu-13-iyulya-nelzya-nachinat-novye-dela-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10680725.html Посилання скопійоване

13 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 13 липня

Що не можна робити 13 липня

Народні прикмети і традиції

У неділю, 13 липня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Стефана Савваїта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 13 липня

Стефан Савваїт жив у V-VI століттях, він був учнем святого Сави Освяченого - відомого засновника монастиря Савв у Палестині. Саме Савваїт - послідовник або учень святого Сави, що підкреслює його зв'язок із цим духовним центром.

відео дня

Стефан Савваїт був ігуменом (настоятелем) монастиря Савв, який заснував його вчитель. Він відзначився суворою аскезою, молитвою, розумною мудрістю і смиренням. Його життєвий шлях став прикладом подвижництва і вірності духовним ідеалам.

Його вважають святим непохитною вірою та беззаперечною відданістю християнському служінню. Святий Стефан Савваїт шанується в церковному календарі, і пам'ять про нього надихає багатьох християн прагнути до духовної чистоти і внутрішнього миру.

Стефан Савваїт залишив після себе не тільки приклад життя, а й настанови в духовній науці, що зберігаються в церковних традиціях. Його житіє увійшло в агіографію як важливий приклад християнської чесноти.

Що не можна робити 13 липня

Не слід починати нові справи - це може принести невдачу або труднощі.

Не можна ходити до лісу - духи природи або нечиста сила можуть бути особливо активними, тому краще не ризикувати.

Забороняється робити безлад, розкидати речі - безлад міг завдати неприємностей.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо на 13 липня ясно і безхмарно - буде гарна і суха осінь;

роса вранці 13 липня - до теплої та безвітряної погоди на кілька днів;

13 липня йде дощ - найближчими днями можливі дощі або грози;

вітер дме північний - буде холодніше, південний вітер обіцяє тепло;

Увечері 13 липня небо червоніє - буде гарна погода наступного дня.

У народі 13 липня носило назву Півняча Ніч. Саме в цей час півні часто починали голосно кукурікати раніше звичайного, що вважалося прикметою початку нового етапу в природі.

Іменини 13 липня

Які завтра іменини: Антон, Гаврило, Степан, Юліан.

Талісманом людини, народженої 13 липня, є нефрит. Справжній камінь-оберіг, який люди шанували ще з глибокої давнини. З покоління в покоління передавалася віра в його цілющу силу, особливо в здатність зцілювати хвороби нирок і підтримувати здоров'я цього життєво важливого органу.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред