Сотні далекобійних засобів посилять ППО України: в Німеччині назвали терміни

Німецький генерал наголосив на необхідності забезпечувати Україну озброєнням, яке б могло уражати важливі об'єкти в РФ.

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Коли заплановані перші поставки далекобійних засобів / Колаж: Главред, фото: mod.gov.ua/, скріншот

Що сказав генерал:

Німеччина профінансує сотні далекобійних засобів для України

Перші засоби Україна отримає до кінця поточного місяця

ППО України буде посилена

Україна незабаром отримає перші далекобійні засоби, повідомив генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг в інтерв’ю телеканалу ZDF. За його словами, їхнє фінансування візьме на себе Німеччина.

Генерал зауважив, що нинішня ситуація в Україні безумовно напружена у військовому відношенні, а війська країни-агресорки Росії наступають вже кілька тижнів, якщо не місяців.

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Саме тому Німеччина підтримає Україну фінансово для поставки великої кількості далекобійних засобів у сотні одиниць Києву. Перші засоби надійдуть вже до кінця липня 2025 року.

"Нам потрібні системи озброєння, які можуть проникати глибоко в російську територію і завдавати ударів по складах, командних пунктах, аеродромах і літаках", – наголосив Фройдінг.

Така допомога має значно посилити протиповітряну оборону України і потенціал нашої країни у найближчі тижні та навіть місяці.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Главред писав, про те, що Україна може отримати від США п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot, які раніше перебували на озброєнні Ізраїлю.

Patriot / Інфографіка: Главред

Раніше ЗМІ з посиланням на американських посадовців писали про те, що глава Білого дому Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні додаткового зенітного ракетного комплексу Patriot.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія передасть Україні 350 сучасних ракет для зенітно-ракетних комплексів, спеціально розроблених з урахуванням потреб нашої країни.

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Про персону: Крістіан Фройдінг Крістіан Фройдінг (народився 20 серпня 1971 року у Вайдені, земля Оберпфальц) - генерал-майор німецької армії, керівник Ситуаційного центру в Україні та керівник Штабу планування та командування Федерального міністра оборони в Берліні. Фройдінг був командиром роти Сил стабілізації (SFOR) в Боснії і Герцеговині у 2002 році та начальником штабу Групи з відновлення провінції (PRT) Міжнародних сил сприяння безпеці в Кундузі, Афганістан, з 2007 по 2008 рік, повідомляє Вікіпедія.

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