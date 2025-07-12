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"Російська армія буде тікати": війна завершиться лише за однієї умови – Світан

Альона Вороніна
12 липня 2025, 11:26
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Є чітка послідовність подій, які повинні відбуватися, щоб призвести до закінчення війни.
'Російська армія буде тікати': війна завершиться лише за однієї умови – Світан
Світан назвав головну умову завершення війни в Україні/ колаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, скрін YouTube

Основні тези Світана:

  • Поки РФ не розвалиться, війна в Україні не закінчиться повністю
  • Щоб спричинити початок розвалу РФ, треба бити по її нафтовій галузі
  • Після цього може змінитися керівництво Росії, і тільки тоді російська армія буде тікати

Є чітка послідовність подій, які повинні відбуватися, щоб призвести до закінчення війни. Війна не зможе закінчитися, поки не розпадеться країна-агресорка Росія.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан під час чату на Главреді. Він зазначив, що Путін і його режим точно намагатимуться утримати Росію, яка розвалюється. І механізми у них для цього є.

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"А поки Росія не розвалиться, війна в Україні не закінчиться повністю, з виходом на державні кордони. Та й поки ми не вийдемо на державні кордони, ми самі цю війну не припинимо. Тому послідовність така. Спочатку – розвал Росії або принаймні початок її розпаду, який можна запустити, завдаючи ударів по нафтовій галузі. Потім – зміна керівництва в Росії. Або ж – розвал Росії зі зникненням її керівництва, як зник Горбачов після розвалу Радянського Союзу. А тільки потім російська армія буде тікати", – зазначив він.

Також, за словами Світана, є ще й інша проблема на окупованих територіях – крім присутності там Росії, у Криму і на Донбасі виросло ціле покоління колаборантів. Він зазначив, що колаборантам діватися нікуди, і вони боротимуться навіть після розвалу Росії.

"Тому я і кажу про необхідність спочатку відсікти Донбас від Росії та її залишків по Дону, а тільки потім зачищати його від колаборантів і російської військової присутності там. Тож можлива тільки така послідовність: розвал Росії, повалення Путіна і лише потім припинення війни і зачистка звільнених територій", – сказав він.

Дивіться відео, в якому полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу, а також коли ЗСУ можуть почати операцію в Брянській області:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дрони уразили важливий авіаційний завод під Москвою – стало відомо, що він виробляє для армії РФ. Наразі відсутні офіційні коментарі щодо масштабів ураження.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський отримав "хороші сигнали" з США й пообіцяв "кадрові висновки". Президент вимагає звітів від урядовців за кожною домовленістю з партнерами.

Нагадаємо, МіГ знищив останній міст росіян на важливому напрямку. Зруйнована переправа була єдиним ключовим логістичним об'єктом для забезпечення російського угруповання, яке активізувало наступ.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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