Леся Нікітюк показала тіло через місяць після пологів

Українська ведуча Нікітюк уже взялася за свою форму після пологів.

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Леся Нікітюк показала тіло після пологів / Колаж Главред, фото Instagram/lesia_nikituk

Коротко:

Як зараз виглядає Леся Нікітюк

За які тренування взялася ведуча

Українська ведуча, акторка та модель Леся Нікітюк, яка лише місяць тому стала мамою вперше, показала, який вигляд має її тіло через такий короткий проміжок часу після пологів.

Відповідним фото ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Леся Нікітюк показала фігуру після пологів / Фото Instagram/lesia_nikituk

Вона показала себе в короткому топі та лосинах. На фото видно, який чудовий вигляд має телеведуча. Вона також показала, як займається на тренажері в спортивному залі.

Леся Нікітюк показала фігуру після пологів / Фото Instagram/lesia_nikituk

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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, 15 червня 2025 року українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою. Від нареченого, українського військового Дмитра Бабчука, вона народила сина.

Раніше наречений української ведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, відзначив своє 29-річчя. Леді Ле оригінально привітала коханого в соціальних мережах, однак на цьому сюрпризи не закінчилися.

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Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогер. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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