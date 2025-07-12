Три кроки і війну буде завершено: в МЗС України вийшли із заявою

Міністр пояснив, хто із партнерів має докласти зусилля для закінчення війни.

https://glavred.net/war/tri-shaga-i-voyna-budet-zavershena-v-mid-ukrainy-vyshli-s-zayavleniem-10680743.html Посилання скопійоване

Очільник МЗС розповів, що може зупинити ворожу армію і диктатора Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Фото: Міноборони РФ

Що сказав Сибіга:

Є рецепт з трьох елементів закінчення війни

Партнери України мають послабити РФ за рахунок санкцій та посилити Україну

Лідерську роль у сприянні миру мають відіграти США

Для того, щоб закінчити війну країни-агресорки Росії проти України, потрібно виконати три кроки. Про це, як повідомили в МЗС України, заявив очільник відомства Андрій Сибіга.

За його словами, перш за все Сполучені Штати мають бути залучені до процесу і виконувати лідерську роль. Другим кроком є підвищення ціни подальшої агресії для РФ завдяки санкціям та подальшій ізоляції.

відео дня

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Третій елемент для успішного закінчення війни - посиленні України. Сибіга наголосив, що інвестиції в оборонну промисловість України - це інвестиції в колективну безпеку наших партнерів.

"Україна зі своїм щоденним бойовим досвідом та оборонною промисловістю вже сьогодні робить внесок у цю колективну безпеку", - додав він.

В МЗС повідомили, що Україна вже ініціює кроки для подальшого позбавлення Росії можливостей фінансувати її воєнну машину. Надходження до російського бюджету здебільшого формуються за рахунок продажу нафти. Тому сьогодні насамперед є потреба у санкціях проти РФ.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війна РФ проти України буде закінчена в межах президентського терміну президента США Трампа, який закінчиться 20 січня 2029 року.

Раніше в ОП заявили, що для завершення війни потрібна реальна участь союзників України - через санкційний тиск або військову підтримку. Інакше це лише відкриє шлях до нових конфліктів та посилення інших агресивних держав.

Нещодавно, як писав Главред, військовий експерт Роман Світан сказав, що повномасштабна війна не зможе закінчитися, поки не розпадеться країна-агресорка Росія.

Більше новин:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред