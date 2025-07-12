РФ масовано атакувала Україну, є руйнування будинків, пожежі і загиблі: усі деталі

В одному з міст частково зруйнований під’їзд у житловому будинку, стався витік газу і води.

https://glavred.net/ukraine/rf-massirovanno-atakovala-ukrainu-est-razrusheniya-domov-i-pozhary-vse-detali-10680698.html Посилання скопійоване

РФ масовано атакувала Україну, є руйнування будинків і пожеж/ колаж: Главред, фото: Telegram мер Львова Андрій Садовий, мер Луцька Ігор Поліщук, ДСНС України

Коротко:

РФ вночі вдарила по Україні ракетами і дронами

Були прильоти у Львові, Луцьку, Харкові, Києві і Чернівцях

Є руйнування і пожежі, відомо про постраждалих

Російські окупанти у ніч на суботу, 12 липня, масовано вдарили по Україні ракетами, дронами і авіабомбами.

Внаслідок удару у низці міст є руйнування і виникли сильні пожежі. Зокрема, у Львові частково зруйнований під’їзд житлового будинку, а у Харкові сильна пожежа, є влучання в цивільну інфраструктуру.

відео дня

Львів

У Львові вибухи лунали у кількох районах міста. Є часткове руйнування під’їзду 2-поверхового житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея. Стався витік газу та води. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Також він розповів, що окрім житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея, у Львові постраждав житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає.

Також у місті пошкоджені два промислових об’єкти, там сталися загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали пожежників.

"Після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували", – зазначив Козицький.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що вибухи пролунали у кількох районах Львова.

"У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Площа займання – близько 200 м². Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів. Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32. Усі необхідні служби працюють на місцях", – зазначив він.

Луцьк

У Луцьку було знищено приватний будинок, також ще в низці будинків від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

"Маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля. Решта інформації щодо збитків уточнюється. Дякувати Богу, інформації щодо загиблих немає. Перебуваю на місці події. Працюємо з людьми", – розповів міський голова.

Харків

Росія завдала по Харкову 10 ударів керованими авіабомбами і дронами. Було зафіксовано загоряння кількох в кількох місцях. По Київському району міста окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей. Чоловіки 55 та 33 років шпиталізовані. Медики надають всю необхідну допомогу", – розповів голова ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову – двома КАБами та вісьмома бойовими дронами.

"Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель. Також відомо про потрапляння одного з "Шахедів" по об’єкту критичної інфраструктури. Один постраждалий у Київському районі – людину шпиталізовано. У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі", – зазначив він.

Київ

Столиця України зазнала атаки дронами, у столиці було гучно, працювала протиповітряна оборона.

Чернівці

У мережі повідомляють, що у Чернівцях відомо про сильні пожежі, небо затягнуло їдким чорним димом, є влучання в цивільну інфраструктуру.

Пізніше голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що у Чернівцях внаслідок падіння уламків ворожих об’єктів загинули двоє людей – 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще чотири людини отримали важкі поранення, за їхнє життя зараз борються лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані.

10 людей отримали легкі тілесні ушкодження, їм надана медична допомога на місці.

Голова ОВА зазначив, що область була атакована чотирма дронами і однією ракетою.

"У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. Маємо наслідки і на території Сторожинецької громади. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених. На місцях працюють усі профільні служби. Не наближайтеся до відповідних локацій! Це може бути небезпечно", – зазначив очільник ОВА.

Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня були вибухи і "прильоти" у восьми районах – РФ вдарила по Україні сотнями БпЛА і ракет. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Ввечері 11 липня повідомлялося, що "табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів. У столиці було чутно роботу сил ППО. Ворог намагався атакувати Київ ударними безпілотниками.

Нагадаємо, в ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ. Павло Паліса сказав, що найближчим часом Україна "обов'язково здивує світ і не один раз".

Читайте також:

Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред