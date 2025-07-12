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Овочевий бум в Україні: популярний компонент салату різко впав в ціні на 14%

Даяна Швець
12 липня 2025, 14:09
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Очікується подальше зниження цін, оскільки багато господарств лише розпочали масовий збір урожаю.
овощи, деньги
Як змінюється вартість овочів в Україні/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Через яку причину падають ціни на помідори
  • Скільки коштують помідори в супермаркетах

В Україні спостерігається подальше зниження цін на помідори. За даними аналітиків EastFruit, причиною цього стало масове збирання врожаю у тепличних господарствах півдня країни, що співпало зі стабільним попитом на продукцію.

Лише за останній тиждень вартість томатів впала приблизно на 14%. Станом на сьогодні фермери пропонують продукцію за ціною від 40 до 55 гривень за кілограм (еквівалентно $0,96–1,32), залежно від якості та обсягу постачання.

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Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Попри здешевлення, нинішні тепличні помідори залишаються на 17% дорожчими, ніж торік у той самий період. Проте очікується подальше зниження цін, оскільки врожай ще не повністю зібрано і в багатьох регіонах збирання тільки набирає обертів.

Щодо роздрібних мереж, ситуація така:

  • У супермаркетах АТБ томати продаються по 64,89 грн/кг.
  • У Сільпо – з урахуванням знижки, від 61,20 грн/кг.
  • У мережі Varus ціна на помідори складає 79,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред раніше, в Україні дорожчатимуть топфрукти нового врожаю. Яблука та груші нового врожаю в Україні подорожчають щонайменше на 10–15% порівняно з минулим сезоном. Основна причина – втрата значної частини врожаю навесні через несприятливі погодні умови.

В той же час в Україні популярна ягода дешевшає на очах. Оптові партії надходять у продаж по 160-250 грн/кг ($3,83-5,98/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ще одна популярна ягода також стала доступнішою для українців. В той же час, на контрасті, вартість ягоди в 2,6 рази вища, ніж минулого року.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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