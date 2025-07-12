Овочевий бум в Україні: популярний компонент салату різко впав в ціні на 14%

Коротко:
- Через яку причину падають ціни на помідори
- Скільки коштують помідори в супермаркетах
В Україні спостерігається подальше зниження цін на помідори. За даними аналітиків EastFruit, причиною цього стало масове збирання врожаю у тепличних господарствах півдня країни, що співпало зі стабільним попитом на продукцію.
Лише за останній тиждень вартість томатів впала приблизно на 14%. Станом на сьогодні фермери пропонують продукцію за ціною від 40 до 55 гривень за кілограм (еквівалентно $0,96–1,32), залежно від якості та обсягу постачання.
Попри здешевлення, нинішні тепличні помідори залишаються на 17% дорожчими, ніж торік у той самий період. Проте очікується подальше зниження цін, оскільки врожай ще не повністю зібрано і в багатьох регіонах збирання тільки набирає обертів.
Щодо роздрібних мереж, ситуація така:
- У супермаркетах АТБ томати продаються по 64,89 грн/кг.
- У Сільпо – з урахуванням знижки, від 61,20 грн/кг.
- У мережі Varus ціна на помідори складає 79,90 грн/кг.
Ціни на продукти в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред раніше, в Україні дорожчатимуть топфрукти нового врожаю. Яблука та груші нового врожаю в Україні подорожчають щонайменше на 10–15% порівняно з минулим сезоном. Основна причина – втрата значної частини врожаю навесні через несприятливі погодні умови.
В той же час в Україні популярна ягода дешевшає на очах. Оптові партії надходять у продаж по 160-250 грн/кг ($3,83-5,98/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Ще одна популярна ягода також стала доступнішою для українців. В той же час, на контрасті, вартість ягоди в 2,6 рази вища, ніж минулого року.
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Про джерело: EastFruit
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