Долетять до Уралу: Світан розповів про перспективу виробництва ракет в Україні

Україна має можливості для створення та серійного виробництва вкрай необхідної зброї.

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Експерт розповів, яка зброя створить більше проблем для ворога / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео (ілюстративні)

Що сказав Світан:

Україна повинна зосередитись на виробництві балістичних ракет

FPV-дрони є перспективним для України напрямком виробництва

У майбутньому Україна може виробляти міжконтинентальні балістичні ракети

Розробки української оборонної промисловості можуть створити серйозні проблеми для країни-агресорки Росії. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, найбільший акцент Україні слід робити саме на балістичному озброєнні, адже воно здатне пробити оборону противника і не є настільки гарною ціллю для ППО, як безпілотники.

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Експерт наголосив, що найкращим прикладом застосування балістики стала ізраїльсько-іранська війна. В ній озброєння показало перспективність подальшого фінансування постановки завдання щодо виробництва таких засобів ураження.

"Тому нам зараз важливо зосередитись на балістиці. Також добре себе показують FPV-дрони, причому різного рівня, під різним керуванням та різнозадачні, для створення кіл-зони вздовж лінії бойового зіткнення. До цього питання потрібно підійти дуже скрупульозно і зосередитися на цих двох темах. Інші теми розвиватимуть залежно від можливостей – наших та наших партнерів", - зазначив Світан.

Він додав, що Україна здатна та вже виробляла балістичні ракети, а це означає, що у перспективі може бути створено й міжконтинентальні балістичні ракети дальністю 2-2,5 тисяч кілометрів, щоб дістати до Уралу.

Виробництво в Україні озброєння - останні новини

Раніше Главред писав, що в Україні вже існує виробництво балістичних ракет дальністю понад 500 кілометрів. Українські ракети повинні мати змогу вражати аеродроми стратегічної авіації РФ, тактичні об'єкти та пускові установки БпЛА.

Напередодні також чеська компанія Excalibur Army відкрила офіційне представництво в Україні, щоб налагодити спільне виробництво артилерійських снарядів у партнерстві з "Українською бронетехнікою".

Нещодавно стало відомо, що Україна успішно провела випробування власної балістичної ракети "Сапсан". Незабаром розпочнеться її серійне виробництво.

Сапсан / Інфографіка: Главред

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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