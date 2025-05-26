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У Сенаті готові до нових санкцій проти РФ навіть без схвалення Трампа - ЗМІ

Віталій Кірсанов
26 травня 2025, 08:34
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Трамп попередив, що санкції проти Росії можуть змусити Путіна відмовитися від мирних переговорів.
У Сенаті готові до нових санкцій проти РФ
У Сенаті готові до нових санкцій проти РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Законопроєкт підтримав 81 сенатор від обох партій
  • Законопроєкт можна буде винести на голосування на початку червня

Новий законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів. Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи "зеленого світла" від президента Дональда Трампа.

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У середу сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь презентували законопроєкт про введення паралізуючих санкцій щодо російських союзників. Його основним положенням є введення 500-відсоткового мита на будь-яку країну, яка купує російську нафту, газ, уран та інші продукти, щоб зупинити Китай та інших, які "підтримують військову машину Путіна".

Як зазначає видання, законопроєкт підтримав 81 сенатор від обох партій, хоча будь-яка спроба нав'язати Трампу свою точку зору, найімовірніше, буде погано сприйнята в Білому домі.

Трамп попередив, що санкції проти Росії можуть змусити Путіна відмовитися від мирних переговорів, проте деякі сенатори-республіканці дали зрозуміти, що скептично ставляться до переговорів Трампа з російським лідером, і заявили, що діятимуть, не чекаючи його схвалення.

"Я нічого не чекаю. Я думаю, що ми повинні винести це на обговорення і покарати Путіна. Я чекав досить довго. І мені цілком зрозуміло, що Путін водить нас за ніс уже кілька місяців, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти", - сказав Тодд Янг, старший сенатор-республіканець від Індіани.

При цьому сенатор-республіканець Майк Раундс підрахував, що законопроєкт підтримають близько 70 сенаторів навіть без підтримки Трампа.

Однак законопроєкт можна буде винести на голосування щонайраніше на початку червня, оскільки наступного тижня Конгрес іде на канікули.

І хоча теоретично Сенат може подолати спробу президента накласти вето на законопроєкт, його також необхідно буде ухвалити через Палату представників, яка менш прихильно ставиться до України і де Трамп має більше впливу, зазначає видання.

санкции
Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, США і Європа готові ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроект про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами. Санкції можуть торкнутися Центрального банку РФ і "тіньового флоту", який транспортує російську нафту через Балтійське море.

Нагадаємо, в матеріалі Politico йшлося про те, що після відмови російського диктатора Володимира Путіна встановити режим тиші на фронті лідери Європейського союзу і Британії шукають способи завдати "карколомного удару" по російській економіці. Один із варіантів тиску на Кремль - повне торговельне ембарго або тарифи на російський експорт.

Нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку.

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