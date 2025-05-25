Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Озброїти Україну до зубів": у США зробили гучну заяву після удару РФ

Олексій Тесля
25 травня 2025, 23:29
163
США та їхні партнери повинні надати Україні все необхідне озброєння, вважає Дон Бейкон.
Бекон
Дон Бейкон зробив гучну заяву / Колаж: Главред, фото: Facebook/RepDonBacon, Facebook/DSNS.GOV.UA

Головне:

  • Бейкон вважає, що дипломатичні зусилля не впливають на Путіна
  • Конгресмен закликав надати Україні все необхідне озброєння

Американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон прокоментував масштабний повітряний обстріл України, здійснений Росією в ніч на 25 травня.

У своїй заяві в соцмережі X він закликав керівництво США та їхніх союзників до більш рішучих дій.

відео дня

Бекон наголосив, що настав час визнати: дипломатичні зусилля не мають жодного впливу на президента Росії Володимира Путіна.

"Потрібно бути відвертими: переговори не діють на Путіна. Він прагне контролю над Україною і не зупиниться, поки не усвідомить, що не може досягти своєї мети військовим шляхом", - зазначив він.

Конгресмен наполягає на необхідності кардинальних заходів з боку Заходу.

"США та їхні партнери повинні повинні озброїти Україну до зубів, накласти на Росію максимально жорсткі санкції і заморозити $300 мільярдів російських активів за кордоном", - заявив Бейкон.

Скріншот
/ @RepDonBacon

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше в США прокоментували нічні удари РФ по Україні. США публічно засуджують російські атаки і закликають до негайного припинення вогню на території України.

Як писав Главред, окупанти РФ завдали масованого удару ракетами і БПЛА по Києву та інших містах і населених пунктах України. Вибухи прогриміли в безлічі областей. Є постраждалі. Загинули люди. Пошкоджено та зруйновано будівлі.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що, судячи з усього, існує загроза повторних комбінованих повітряних ударів по Україні з боку російських окупантів.

Інші новини:

Заморожені активи РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні.

Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Конгрес США війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Озброїти Україну до зубів": у США зробили гучну заяву після удару РФ

"Озброїти Україну до зубів": у США зробили гучну заяву після удару РФ

23:29Світ
Зеленський анонсував новий санкційний удар по РФ і розкрив головну мету

Зеленський анонсував новий санкційний удар по РФ і розкрив головну мету

21:20Україна
Перша реакція США на нічні удари по Києву: подробиці

Перша реакція США на нічні удари по Києву: подробиці

20:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Час переродження та нових шансів: 4 знаки до кінця травня зміняться назавжди

Час переродження та нових шансів: 4 знаки до кінця травня зміняться назавжди

Китайський гороскоп на завтра 26 травня: Тиграм - розчарування, Кроликам - образа

Китайський гороскоп на завтра 26 травня: Тиграм - розчарування, Кроликам - образа

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 травня (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 26 травня по 1 червня: Терезам - рішення, Дівам - прорив

Гороскоп на тиждень з 26 травня по 1 червня: Терезам - рішення, Дівам - прорив

Гороскоп Таро на тиждень з 26 травня по 1 червня: Рибам - переживання, Левам - успіх

Гороскоп Таро на тиждень з 26 травня по 1 червня: Рибам - переживання, Левам - успіх

Останні новини

23:29

"Озброїти Україну до зубів": у США зробили гучну заяву після удару РФ

23:00

"Найстрашніший день у моєму житті": Катя Кузнєцова постраждала від атаки на Київ

22:51

Зросла кількість постраждалих на Київщині: подробиці нічної атаки

22:21

Новий раунд переговорів між Україною та РФ: ЗМІ дізналися ймовірні терміни

22:07

Україна шокувала суперників у стрибках у воду: дві золоті медалі за день

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:23

Правда про гетьманів: 5 головних міфів, у які ми віримо

21:20

Зеленський анонсував новий санкційний удар по РФ і розкрив головну мету

20:59

Перша реакція США на нічні удари по Києву: подробиці

20:14

Чому серед звільнених немає "азовців": Юсов відповів на заяву "Редіса"

Реклама
20:02

Повітряна тривога для Кремля: що відомо про нову атаку на Москву

19:40

Від +4 градусів до +30: які регіони накриє сильне потепління

19:22

Удар по Pin-Up і синові Богуслаєва: Зеленський ввів новий пакет санкцій

19:17

Понти Путіна: для кого ці всі заяви?Погляд

19:03

Таємна передислокація з Печенги: чому російська бригада опинилася в Білорусі

18:59

"Продавши найцінніше": як Козловський розрахувався з Кондратюком насправді

18:56

Прийдуть хвороби та проблеми: що не можна робити в Карпів день 26 травня

18:16

"Робота триває": у ГУР готують нову операцію з обміну полонених

18:09

Неочікувана небезпека: чому не варто глушити двигун із кондиціонером

18:04

"Залишилося небагато": які останні слова вимовив Кіркоров перед смертю

18:03

Розпочнеться нове життя: тільки 3 знаки зодіаку розбагатіють у Молодик у травні

Реклама
17:32

Гороскоп на завтра 26 травня: Тельцям - помилка, Терезам - приємні новини

17:15

"Це ганьба": комбриг НГУ зробив гучну заяву щодо обміну полоненими

17:04

"Мене дратує": путініст Пригожин вирішив кинути свою сім'ю

16:33

Що змінилося в атаках РФ: Ігнат розкрив деталі модернізації ракет і дронів

16:28

"Яка біда, друзі": Jerry Heil розповіла про особисту трагедію

16:15

"Безпрецедентна атака": у РФ скаржаться, що вертоліт Путіна потрапив під удар БпЛА

16:08

Синоптик сказав, коли в Україну прийде довгоочікуване тепло та закінчаться дощі

15:59

Капуста буде чистою і без дірочок: простий дієвий спосіб захисту без хіміїВідео

15:17

Війна за чотири області України: названо несподіваний сценарій рішення ПутінаВідео

15:14

"Більше не сядуть за парти": Росія вбила трьох дітей з однієї родини

15:06

Ірина Білик здивувала виглядом своїх синів і розкрила секрет особистого життя

14:53

Гороскоп Таро на тиждень з 26 травня по 1 червня: Рибам - переживання, Левам - успіх

14:29

Чому 26 травня заборонено виносити сміття: яке свято і день ангела

14:16

Росія виходить на пік, літній наступ - останній "шанс", - The Washington Post

13:55

"Інших ролей не буде": на фронті загинув відомий український актор

13:30

"Три роки ми не їли шоколаду": щемливі кадри звільнених з полону українцівФото

12:58

Температура опуститься до +9: синоптик сказала, де влупить холоднеча

12:53

Китайський гороскоп на завтра 26 травня: Тиграм - розчарування, Кроликам - образа

12:53

Любовний гороскоп на тиждень з 26 травня по 1 червня

12:34

Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героївФотоВідео

Реклама
12:32

Гороскоп Таро на завтра 26 мая: Овнам - отпустить любовь, Стрельцам - опасаться людей

12:00

Сплутали з дроном: російська ППО накрила "дружнім вогнем" свій літак

11:59

У Зеленського зробили заяву і попередили про загрозу нових ударів Росії

11:46

"Остання учасниця банди": Борис Джонсон у 60 років став батьком удев'яте

11:08

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 травня по 1 червня

11:07

РФ готує новий наступ у червні, під загрозою три області: ЗМІ розкрили деталі

10:43

Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні та звернувся до Штатів

09:59

Урядові літаки РФ втекли з Москви: Гетьман вказав на цікавий нюанс

09:43

Руйнування будинків, будівель і пожежі: наслідки ударів РФ по Україні, кадриВідео

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 травня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти