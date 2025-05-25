"Озброїти Україну до зубів": у США зробили гучну заяву після удару РФ

США та їхні партнери повинні надати Україні все необхідне озброєння, вважає Дон Бейкон.

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Дон Бейкон зробив гучну заяву / Колаж: Главред, фото: Facebook/RepDonBacon, Facebook/DSNS.GOV.UA

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Бейкон вважає, що дипломатичні зусилля не впливають на Путіна

Конгресмен закликав надати Україні все необхідне озброєння

Американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон прокоментував масштабний повітряний обстріл України, здійснений Росією в ніч на 25 травня.

У своїй заяві в соцмережі X він закликав керівництво США та їхніх союзників до більш рішучих дій.

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Бекон наголосив, що настав час визнати: дипломатичні зусилля не мають жодного впливу на президента Росії Володимира Путіна.

"Потрібно бути відвертими: переговори не діють на Путіна. Він прагне контролю над Україною і не зупиниться, поки не усвідомить, що не може досягти своєї мети військовим шляхом", - зазначив він.

Конгресмен наполягає на необхідності кардинальних заходів з боку Заходу.

"США та їхні партнери повинні повинні озброїти Україну до зубів, накласти на Росію максимально жорсткі санкції і заморозити $300 мільярдів російських активів за кордоном", - заявив Бейкон.

/ @RepDonBacon

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

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Як писав Главред, окупанти РФ завдали масованого удару ракетами і БПЛА по Києву та інших містах і населених пунктах України. Вибухи прогриміли в безлічі областей. Є постраждалі. Загинули люди. Пошкоджено та зруйновано будівлі.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що, судячи з усього, існує загроза повторних комбінованих повітряних ударів по Україні з боку російських окупантів.

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Заморожені активи РФ З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

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