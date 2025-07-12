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Доросла дочка Тома Круза показала пірсинг у незвичному місці

Олена Кюпелі
12 липня 2025, 13:10оновлено 12 липня, 14:24
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Сурі Круз показалася на прогулянці з незвичайним пірсингом.
Сури Круз появилась на прогулке
Сурі Круз з'явилася на прогулянці / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/katieholmes

Коротко:

  • Як зараз виглядає донька Тома Круза
  • На кого вона найбільше схожа

Сурі Круз, 17-річна дочка Кеті Холмс і Тома Круза, яка рідко з'являється на публічних заходах, потрапила в об'єктив папараці під час прогулянки.

Як пише британський таблоїд The Daily Mail, Сурі Круз вперше продемонструвала новий пірсинг пупка в Нью-Йорку.

відео дня

19-річна дочка Кеті Холмс і Тома Круза продемонструвала блискучу прикрасу, оголивши живіт у білій укороченій майці.

Сурі Круз
Сурі Круз / Instagram suricruise_sc

Пірсинг пупка, також званий "морським", з'явився в Стародавньому Єгипті і став популярним наприкінці 1990-х років, коли його носила Брітні Спірс.

Найчастіше він розташовується на верхній складці шкіри, але може бути і під пупком. Загоєння зазвичай займає від 6 до 12 місяців. Майлі Сайрус, Еддісон Рей, Ванесса Гадженс і Дуа Ліпа також мають пірсинг пупка.

Як зараз виглядає Сурі Круз - фото можна подивитися тут

У США мінімальний вік для пірсингу пупка зазвичай становить від 16 до 18 років, але це може варіюватися залежно від штату.

У мами Сурі, Кеті, схоже, немає пірсингу в животі, але є пірсинг у носі.

Дівчина доповнила образ світло-сірими спортивними штанами до коліна і чорними туфлями "Мері Джейн".

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Про персону: Том Круз?

Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Топ Ган".

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