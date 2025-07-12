Доросла дочка Тома Круза показала пірсинг у незвичному місці

Коротко:
- Як зараз виглядає донька Тома Круза
- На кого вона найбільше схожа
Сурі Круз, 17-річна дочка Кеті Холмс і Тома Круза, яка рідко з'являється на публічних заходах, потрапила в об'єктив папараці під час прогулянки.
Як пише британський таблоїд The Daily Mail, Сурі Круз вперше продемонструвала новий пірсинг пупка в Нью-Йорку.
19-річна дочка Кеті Холмс і Тома Круза продемонструвала блискучу прикрасу, оголивши живіт у білій укороченій майці.
Пірсинг пупка, також званий "морським", з'явився в Стародавньому Єгипті і став популярним наприкінці 1990-х років, коли його носила Брітні Спірс.
Найчастіше він розташовується на верхній складці шкіри, але може бути і під пупком. Загоєння зазвичай займає від 6 до 12 місяців. Майлі Сайрус, Еддісон Рей, Ванесса Гадженс і Дуа Ліпа також мають пірсинг пупка.
Як зараз виглядає Сурі Круз - фото можна подивитися тут
У США мінімальний вік для пірсингу пупка зазвичай становить від 16 до 18 років, але це може варіюватися залежно від штату.
У мами Сурі, Кеті, схоже, немає пірсингу в животі, але є пірсинг у носі.
Дівчина доповнила образ світло-сірими спортивними штанами до коліна і чорними туфлями "Мері Джейн".
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Про персону: Том Круз?
Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Топ Ган".
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