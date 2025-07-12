Допит на кордоні: ЗМІ заявили про затримання українців-втікачів від мобілізації

У деяких випадках незаконний перетин кордону українцями закінчується допитом ФСБ.

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ФСБ або її поплічники ловлять українців і відправляють на допит / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот (ілюстративний)

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Перевізники організували незаконну схему переправлення чоловіків у невизнану ПМР

Після перетину кордону українців допитують працівники ФСБ, або їх поплічники

На громадян України тиснуть, щоб вибити важливу інформацію

Чимало громадян України призовного віку здійснюють спроби нелегально перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації. Але іноді це закінчується серйозними проблемами.

Видання "Слідство. Інфо" дізналося, що деякі чоловіки, які втекли з України через невизнане Придністров'я, потрапили на допити підконтрольної ФСБ країни-агресорки Росії служби.

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Схему незаконного перетину кордону організовують перевізники, які не попереджають українських чоловіків, що виїзд через територію невизнаної ПМР закінчаться приниженнями і фільтрацією від співробітників так званого "Міністерства державної безпеки "ПМР"".

Основне, що хочуть дізнатися спецслужби - це будь-яка інформація про розташування військових частин Сил оборони та ППО, техніку та військовослужбовців ЗСУ.

Усі дані, які надають українці, одразу передають ФСБ. А в деяких випадках допити проводять і самі представники спецслужб РФ. Один із чоловіків, який скористався послугами перевізника, зізнався, що під час розмови відчувається тиск та звучать погрози.

Спроби незаконного перетину кордону українцями - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що правоохоронці Закарпатської області повідомили п'ятьом громадянам про підозру в організації незаконного переправлення через держкордон, унаслідок чого, під час перетину річки Тиса, загинули двоє людей.

Раніше ДБР викрило схему незаконного виїзду з України, яку організував народний депутат. Він переправляв своїх знайомих за кордон під виглядом "водіїв".

Напередодні співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного в нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон у Придністров'ї.

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