Сальма Гаєк здивувала сивою головою у свій публічний вихід

Коротко:
- Як зараз виглядає Сальма Гаєк
- На якому показі вона з'явилася
Голівудська актриса Сальма Гаєк продемонструвала свою природну сивину, відвідавши показ Balenciaga в рамках Тижня моди в Парижі.
Як пише The Daily Mail, прибувши на показ Haute Couture осінь/зима 2025/2026, 58-річна акторка продемонструвала сиві пасма, що обрамляють обличчя.
Сальма мала як завжди шикарний вигляд в елегантній чорній оксамитовій сукні з розрізом до коліна. Вона доповнила обтислий образ туфлями на підборах з відкритим носком і сонцезахисними окулярами Miu Miu.
Який вигляд має Сальма Гаєк із сивиною можна подивитися тут
Нещодавно Сальма зізналася, що намагається уникати фарбування волосся, і поділилася своїм незвичайним способом замаскувати сивину.
Вона також поділилася кількома власними порадами щодо краси, наприклад, як зафарбувати сивину без професійного фарбування своїх довгих локонів.
Знімаючись у просторій ванній кімнаті, Гаєк пояснила глядачам, що вона "не фарбує волосся".
Зірка продовжила: "Але якщо ви вирішите не фарбувати волосся і у вас є сивина, як у мене... або іноді вам не хочеться сивини, я використовую туш".
Гаєк зазначила, що цей особливий трюк також допоможе прибрати частину волосся, що вибилося з обличчя.
"З віком доводиться міняти макіяж і доглядові процедури", - сказала вона, злегка розсміявшись, продовжуючи фарбувати коріння вій тушшю.
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Раніше також Сальма Гаєк виклала серію знімків під назвою "Весняні канікули": катання на яхті, вечері з друзями і теплі весняні прогулянки. У коментарях шанувальники артистки пищать від захвату, і засипають її різноманітними компліментами - навіть "по-домашньому" Сальма Гаєк має вигляд, як суперзірка.
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Про персону: Сальма Гаєк
Сальма Гаєк - мексикано-американська акторка, кінорежисерка і продюсерка. За свою акторську кар'єру Гаєк знялася в більш ніж 30 фільмах. Вона перша мексиканка, яка була номінована на премію Оскар за найкращу жіночу роль, повідомляє Вікіпедія. Відомі роботи: "Від заходу до світанку", "Догма", "Фріда", "Бандитки", "Будинок Gucci" та ін.
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