Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Сальма Гаєк здивувала сивою головою у свій публічний вихід

Олена Кюпелі
12 липня 2025, 09:01
78
Актриса Сальма Гаєк виступає за природне і натуральне старіння.
Сальма Хайек
Сальма Гаєк з'явилася на публіці / колаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Коротко:

  • Як зараз виглядає Сальма Гаєк
  • На якому показі вона з'явилася

Голівудська актриса Сальма Гаєк продемонструвала свою природну сивину, відвідавши показ Balenciaga в рамках Тижня моди в Парижі.

Як пише The Daily Mail, прибувши на показ Haute Couture осінь/зима 2025/2026, 58-річна акторка продемонструвала сиві пасма, що обрамляють обличчя.

відео дня

Сальма мала як завжди шикарний вигляд в елегантній чорній оксамитовій сукні з розрізом до коліна. Вона доповнила обтислий образ туфлями на підборах з відкритим носком і сонцезахисними окулярами Miu Miu.

Який вигляд має Сальма Гаєк із сивиною можна подивитися тут

Нещодавно Сальма зізналася, що намагається уникати фарбування волосся, і поділилася своїм незвичайним способом замаскувати сивину.

Сальма Гаєк здивувала сивою головою у свій публічний вихід
/ instagram.com/salmahayek/

Вона також поділилася кількома власними порадами щодо краси, наприклад, як зафарбувати сивину без професійного фарбування своїх довгих локонів.

Знімаючись у просторій ванній кімнаті, Гаєк пояснила глядачам, що вона "не фарбує волосся".

Зірка продовжила: "Але якщо ви вирішите не фарбувати волосся і у вас є сивина, як у мене... або іноді вам не хочеться сивини, я використовую туш".

Сальма Гаєк здивувала сивою головою у свій публічний вихід
/ Instagram

Гаєк зазначила, що цей особливий трюк також допоможе прибрати частину волосся, що вибилося з обличчя.

"З віком доводиться міняти макіяж і доглядові процедури", - сказала вона, злегка розсміявшись, продовжуючи фарбувати коріння вій тушшю.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Ніколь Кідман і її другий чоловік, австралійський кантрі-музикант Кіт Урбан, ймовірно, поповнили списки жертв серійних вандалів Голлівуду.

Раніше також Сальма Гаєк виклала серію знімків під назвою "Весняні канікули": катання на яхті, вечері з друзями і теплі весняні прогулянки. У коментарях шанувальники артистки пищать від захвату, і засипають її різноманітними компліментами - навіть "по-домашньому" Сальма Гаєк має вигляд, як суперзірка.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Сальма Гаєк

Сальма Гаєк - мексикано-американська акторка, кінорежисерка і продюсерка. За свою акторську кар'єру Гаєк знялася в більш ніж 30 фільмах. Вона перша мексиканка, яка була номінована на премію Оскар за найкращу жіночу роль, повідомляє Вікіпедія. Відомі роботи: "Від заходу до світанку", "Догма", "Фріда", "Бандитки", "Будинок Gucci" та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сальма Хайєк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Був єдиним шляхом РФ: МіГ знищив останній міст росіян на важливому напрямку

Був єдиним шляхом РФ: МіГ знищив останній міст росіян на важливому напрямку

10:31Війна
Кремль проїдає резерви, у Путіна закінчуються гроші на війну - Мілов

Кремль проїдає резерви, у Путіна закінчуються гроші на війну - Мілов

10:02Інтерв'ю
"Було дуже багато вибухів, позривало стіни під'їзду": львів’яни розповіли про нічну атаку

"Було дуже багато вибухів, позривало стіни під'їзду": львів’яни розповіли про нічну атаку

09:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 12 липня: Кроликам - заздрість, Бикам - дурниці

Китайський гороскоп на завтра 12 липня: Кроликам - заздрість, Бикам - дурниці

Більшість на них навіть не дивиться: названо найкорисніші гриби в Україні

Більшість на них навіть не дивиться: названо найкорисніші гриби в Україні

"Табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів: всі деталі

"Табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів: всі деталі

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

Теща втікача Влада Ями перервала мовчання і публічно висловилася про нього - деталі

Теща втікача Влада Ями перервала мовчання і публічно висловилася про нього - деталі

Останні новини

10:31

Був єдиним шляхом РФ: МіГ знищив останній міст росіян на важливому напрямку

10:10

РФ зруйнувала студію в Києві, в якій Дорофєєва та Позитив зняли кліп

10:02

Кремль проїдає резерви, у Путіна закінчуються гроші на війну - Мілов

09:50

"Було дуже багато вибухів, позривало стіни під'їзду": львів’яни розповіли про нічну атакуФотоВідео

09:26

Гороскоп Таро на завтра 13 липня: Дівам - новий початок, Стрільцям - везіння

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
09:21

Уже не безпечне місто: у Чернівцях двоє загиблих і 14 поранених через атаку РФ

09:21

Які собаки стануть для людини вірними друзями: топ-7 порід

09:01

Сальма Гаєк здивувала сивою головою у свій публічний вихід

08:10

Трамп анонсував "потужне висловлювання" щодо РФ: про що буде говоритиПогляд

Реклама
08:09

РФ масовано атакувала Україну, є руйнування будинків, пожежі і загиблі: усі деталіФото

07:10

Чим відрізняються дві пари молодят: 3 відмінності треба знайти за 29 секунд

06:10

Зустріч Алієва і Пашиняна: як РФ програлаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з гравцем у боулінг за 25 секунд

05:25

Чому не можна казати "страховка" і "парковка": якими словами їх потрібно замінитиВідео

04:53

Гороскоп на завтра 13 липня: Тельцям - особливий подарунок, Дівам - виснаження

04:30

Росіяни ув’язнуть у злиднях: названо ключовий момент, коли економіка РФ рухнеВідео

03:55

Заживуть краще за всіх: кому зі знаків зодіаку пощастить з фінансами вже ось-ось

03:30

"Попереду - морок": несподіваний сценарій бунту у РФ із "табакеркою в голову" ПутінуВідео

02:56

Чому одяг може погано відчищатись у пральній машині: що треба перевірити

02:10

В РФ масово закриваються шахти: Китай різко розвернувся спиною до "друга" Путіна

Реклама
01:47

Так вирішила доля: 4 знаки зодіаку, народжені бути багатими

00:52

Огірки, як у МакДональдзі робити простіше простого - рецептВідео

11 липня, п'ятниця
23:45

Збиток - 76 мільярдів: Україна підірвала російський газопровід - Bloomberg

23:19

"Табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів: всі деталі

23:03

Російську путіністку-ведучу терміново госпіталізували

22:46

Зеленський отримав "хороші сигнали" з США й пообіцяв "кадрові висновки"

22:44

У ЄС придумали, як притиснути Путіна: вдарять по найболючішому

22:41

Війна триватиме ще 3-4 роки: полковник назвав етапи її завершенняЕксклюзив

22:31

Принц Вільям запідозрив Меган Маркл у підступному плані

21:37

Троянди будуть тішити безперервним цвітінням: що варто зробити влітку

21:31

Людину-Павука помітили на багатоповерхівці в Одесі: епічні кадри

21:22

Полковника СБУ Воронича могли "публічно стратити": NYT з'ясував, чим він насолив РФ

20:51

"Будуть змушені відходити": Світан назвав 3 кроки для звільнення УкраїниВідео

20:31

Інформація неточна: "Інсайдер" з'ясував, чи є кримінальна справа проти Алієва новини компанії

20:21

Не 10 тисяч: скільки насправді кроків треба ходити щодня

19:56

Записали в ухилянти й шахраї: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

19:38

"Рахунок не відкривав: клієнтам Ощадбанку приходять повідомлення про борги

19:38

Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання

19:36

Ветеран: Підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто "воює" у ресторанах

19:34

В Москві думали, що їх бояться: як Європа насміхалась з російського символа

Реклама
19:10

Росія обрала нову тактику для ударів по Україні дронамиПогляд

18:55

Які країни неможливо завоювати: блогерка здивувала відповіддю

18:52

Коли святкуємо Медовий, Яблучний та Горіховий Спас у 2025 році: нові дати і традиціїВідео

18:32

"Шахед" розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачемВідео

18:30

Чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році: у Мінсоцполітики відповіли неочікувано

18:07

Україна готує власне ядерне виробництво: в Міненерго зробили заяву

17:52

Свіжість буде триматися тижнями: як зробити освіжувач для унітазу своїми руками

17:48

Обслуговували МіГи та виготовляли ракети для ППО: ЗСУ потужно вдарили по РФ

17:40

"Ми готові нарощувати обсяги": в ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ

17:39

Долар і євро пішли в круте піке: скільки коштуватиме валюта з 14 липня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти