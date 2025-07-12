Сальма Гаєк здивувала сивою головою у свій публічний вихід

Актриса Сальма Гаєк виступає за природне і натуральне старіння.

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Сальма Гаєк з'явилася на публіці / колаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

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Як зараз виглядає Сальма Гаєк

На якому показі вона з'явилася

Голівудська актриса Сальма Гаєк продемонструвала свою природну сивину, відвідавши показ Balenciaga в рамках Тижня моди в Парижі.

Як пише The Daily Mail, прибувши на показ Haute Couture осінь/зима 2025/2026, 58-річна акторка продемонструвала сиві пасма, що обрамляють обличчя.

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Сальма мала як завжди шикарний вигляд в елегантній чорній оксамитовій сукні з розрізом до коліна. Вона доповнила обтислий образ туфлями на підборах з відкритим носком і сонцезахисними окулярами Miu Miu.

Який вигляд має Сальма Гаєк із сивиною можна подивитися тут

Нещодавно Сальма зізналася, що намагається уникати фарбування волосся, і поділилася своїм незвичайним способом замаскувати сивину.

/ instagram.com/salmahayek/

Вона також поділилася кількома власними порадами щодо краси, наприклад, як зафарбувати сивину без професійного фарбування своїх довгих локонів.

Знімаючись у просторій ванній кімнаті, Гаєк пояснила глядачам, що вона "не фарбує волосся".

Зірка продовжила: "Але якщо ви вирішите не фарбувати волосся і у вас є сивина, як у мене... або іноді вам не хочеться сивини, я використовую туш".

/ Instagram

Гаєк зазначила, що цей особливий трюк також допоможе прибрати частину волосся, що вибилося з обличчя.

"З віком доводиться міняти макіяж і доглядові процедури", - сказала вона, злегка розсміявшись, продовжуючи фарбувати коріння вій тушшю.

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Раніше Главред писав про те, що Ніколь Кідман і її другий чоловік, австралійський кантрі-музикант Кіт Урбан, ймовірно, поповнили списки жертв серійних вандалів Голлівуду.

Раніше також Сальма Гаєк виклала серію знімків під назвою "Весняні канікули": катання на яхті, вечері з друзями і теплі весняні прогулянки. У коментарях шанувальники артистки пищать від захвату, і засипають її різноманітними компліментами - навіть "по-домашньому" Сальма Гаєк має вигляд, як суперзірка.

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Про персону: Сальма Гаєк Сальма Гаєк - мексикано-американська акторка, кінорежисерка і продюсерка. За свою акторську кар'єру Гаєк знялася в більш ніж 30 фільмах. Вона перша мексиканка, яка була номінована на премію Оскар за найкращу жіночу роль, повідомляє Вікіпедія. Відомі роботи: "Від заходу до світанку", "Догма", "Фріда", "Бандитки", "Будинок Gucci" та ін.

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