Чому не цвіте герань: помилки, що заважають бутонам розкритися

Експерти радять насамперед звернути увагу на освітлення.

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Чому не цвіте герань / колаж: Главред, фото: скріншот Youtube-каналу "Тепличний бізнес у селі"

Коротко:

Герані люблять сонце і потребують шести годин прямого світла

Ґрунт має бути вологим, але не мокрим

Герань, пеларгонія або просто калачик - одна з найпопулярніших літніх рослин з яскравими кольорами від рожевого до червоного і білого. Але якщо ваші кущі раптом перестали цвісти, причина може критися в неправильному догляді. Найчастіше винні нестача світла, перезволоження або невідповідний ґрунт, пише Real Simple.

Автор Youtube-каналу "Тепличний бізнес у селі" також розповів, чому не цвіте герань.

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Експерти радять насамперед звернути увагу на освітлення. Як каже Сара Ернандес-Своффорд, менеджерка з продукції Ball FloraPlant, герані люблять сонце і потребують мінімум шести годин прямого світла на день. У тіні рослини слабшають і не набирають колір - у них просто не вистачає енергії для утворення бутонів.

Другий поширений ворог цвітіння - надмірний полив. Якщо листя починає жовтіти, а бутони в'януть - це сигнал перезволоження. Ґрунт має бути вологим, але не мокрим. Поливайте тільки після того, як верхній шар просох. Перевірити можна пальцем - якщо на глибині близько п'яти сантиметрів усе ще волого, почекайте з поливом.

У спекотну погоду поливати герані потрібно частіше, а в прохолодну - рідше. Взимку, коли рослини впадають у спокій, частоту поливу скорочують.

Дуже важливо використовувати добре дренований ґрунт. Якщо вода застоюється біля коріння, починається гниття, і цвітіння зупиняється. Обов'язково саджайте герані в ємності з отворами і додавайте в ґрунт дренаж.

Також варто переглянути підживлення. Надлишок добрив з азотом провокує зростання зелені на шкоду квітам. Краще використовувати добрива з підвищеним вмістом фосфору - вони стимулюють закладку бутонів.

Нарешті, не забувайте про видалення зів'ялих квітів. Це стимулює повторне цвітіння. Видаляти відцвілі суцвіття можна вручну або зрізати ножицями біля основи квітконоса. Такий простий прийом допомагає рослині спрямувати сили на утворення нових бутонів.

Дивіться відео про те, чому не цвіте герань

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