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Росіяни ув’язнуть у злиднях: названо ключовий момент, коли економіка РФ рухне

Марія Николишин
12 липня 2025, 04:30
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Експерт сказав, що росіяни не вміють домагатися поліпшення свого життя.
Росіяни ув’язнуть у злиднях: названо ключовий момент, коли економіка РФ рухне
Економіка Росії буде руйнуватись / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Головне із заяви економіста:

  • Економіка Росії ставатиме відсталою з падаючим рівнем життя
  • Навіть в таких умовах влада Путіна може протриматися дуже довго
  • Росіяни не вміють захищати свої інтереси

Країна-агресор Росія може піти шляхом Північної Кореї. Її економіка стане деградуючою, дедалі більш спрощеною, відсталою з падаючим рівнем життя. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

За його словами, російські люди - вони терплять, тому спокійно занурюватимуться у злидні.

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"Вони не вміють домагатися поліпшення свого життя, не вміють організовуватися, вони один одному не довіряють, вони один з одним не спілкуються, не співпрацюють. Вони не утворюють віника. Знаєте, як у тій казці? Віник не зламати, а прутик зламати легко. Так от, Росія - це не віник зі 140 мільйонів людей. Це 140 мільйонів поодиноких соломинок, які можна ламати як завгодно", - наголосив він.

Економіст зауважив, що навіть в таких умовах влада Путіна може протриматися дуже довго, бо росіяни не готові виходити на протести.

"Подивіться на Північну Корею: скільки років живе країна за такого режиму? Нічого не відбувається, жодних революцій. Ви ж не бачите революцій у Північній Кореї? Там і голод був не раз - і нічого, народ не встає. Вони бачать поруч благополучну Південну Корею - але північнокорейці продовжують жити під комуністичним режимом. Чому ви думаєте, що у Путіна цього не вийде? Те ж саме. Росіяни не вміють захищати свої інтереси", - підсумував Ліпсіц.

Росіяни ув’язнуть у злиднях: названо ключовий момент, коли економіка РФ рухне
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Дивіться відео інтерв'ю Ігоря Ліпсіца Главреду про проблеми в російській економіці:

Економіка Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, повномасштабне вторгнення Росії в Україну дедалі більше підриває економіку самої країни-агресорки. За словами аналітиків Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП), наближеного до російської влади, ситуація набуває критичних масштабів.

Міністр економіки РФ заявив, що країна перебуває на порозі економічного спаду. Зокрема, падіння виробництва охоплює майже всі галузі, включаючи оборонну.

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Про персону: Ігор Ліпсіц

Ігор Володимирович Ліпсіц (нар. 18 березня 1950) - російський вчений, доктор економічних наук. Є одним із засновників Вищої школи економіки, повідомляє Вікіпедія.

На сьогодні є один з найавторитетніших фахівців в області маркетингу і ціноутворення в Росії. Веде канал на YouTube з лекціями з економіки та маркетингу.

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