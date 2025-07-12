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Удар РФ пошкодив один з найкращих універів країни: болючі деталі удару по Львову

Даяна Швець
12 липня 2025, 11:37
794
Також постраждали два десятки автомобілів, 19 об'єктів бізнесу, 2 промислових об'єкти та приміщення міських судів.
атака на львов, удар по львову
РФ пошкодила корпуси НУ ЛП / Колаж: Главред, фото ДСНС, Твоє місто

Головне про атаку РФ:

  • Шестеро осіб, включаючи 11-річного хлопчика, отримали поранення
  • Постраждали три корпуси університету "Львівська політехніка"
  • Противник атакував Україну 623-ма засобами повітряного нападу

Сьогодні, 12 липня, Росія завдала нічного удару по Львову. Внаслідок атаки пошкоджено три корпуси Національного університету "Львівська політехніка". Найбільших ушкоджень зазнав 5-й корпус на вул. Степана Бандери, 30, у ньому вибито 100 вікон. Деталі розповіла ректорка університету Наталія Шаховська, повідомляє місцеве видання "Твоє місто".

"У 5-му корпусі вибито приблизно 100 вікон, у 1-му — 15, у 4-му — 10. Також пошкоджено частину аудиторного фонду", — зазначила вона.

відео дня
Через атаку на Львів пошкоджено корпуси ЛП
Через атаку на Львів пошкоджено корпуси НУ ЛП / фото: тг-канал Главред

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Львів зросла до шести осіб, серед яких 11-річний хлопчик. П'ятьом постраждалим, включно з дитиною, надано допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізовано, його стан стабільний.

Мер міста Андрій Садовий зазначив, що ворожа атака спричинила значні руйнування у місті. Пошкоджено 51 будинок, що включає 528 квартир.

Найбільше ушкоджень зафіксовано в Залізничному та Галицькому районах, де пошкоджено 46 будинків та вибито понад 500 вікон.

15 квартир визнано непридатними для проживання. 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі.

Окрім житлових будівель, постраждали:

  • 19 автомобілів (за іншими даними - 20 машин);
  • 19 об'єктів бізнесу та 2 промислових об'єкти;
  • 3 корпуси Львівської політехніки;
  • приміщення міських судів;
  • понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року ДСНС Львівської області
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року Мер Львова Андрій Садовий
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року Мер Львова Андрій Садовий
  • Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року
    Наслідки удару по Львову і Львівщині у ніч на 12 липня 2025 року Мер Львова Андрій Садовий

В той же час, за даними Повітряних Сил, протягом ночі 11-12 липня сили ППО України відбили масовану атаку, збивши 319 ударних БпЛА типу Shahed та 25 крилатих ракет Х-101.

Загалом ворог запустив 623 засоби повітряного нападу.

Як РФ атакувала Україну
Як РФ атакувала Україну / фото: ПС

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і, на думку очільника держави, його можна збити санкціями вже зараз.

"Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", - заявив президент.

Атака на Україну 12 липня - що відомо

Як повідомляв Главред, ввечері 11 липня безпілотники були зафіксовані у Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. "Табуни" Шахедів налетіли на Київ та інші області, оголошувалася загроза ракетних ударів.

Так, були прильоти у Львові, Луцьку, Харкові, Києві і Чернівцях. На жаль, зафіксовано руйнування будинків, пожежі і загиблі.

На світанку росіяни атакували Чернівецьку область 4-ма БпЛА типу "Шахед" та однією ракетою. Згодом стало відомо, у Чернівцях двоє загиблих і 14 поранених через атаку РФ.

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Про джерело: Твоє місто

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