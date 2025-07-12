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Був єдиним шляхом РФ: МіГ знищив останній міст росіян на важливому напрямку

Даяна Швець
12 липня 2025, 10:31
151
Зруйнована переправа була єдиним ключовим логістичним об'єктом для забезпечення російського угруповання, яке активізувало наступ.
самолет, миг, ми-29, взрыв
Авіаудар змінив ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • МіГ-29 порушив логістику росіян на Запоріжжі за допомогою двох авіабомб
  • Успішність удару стала можливою завдяки системному знищенню систем ППО РФ

Український винищувач МіГ-29, ймовірно, здійснив успішну атаку на тимчасову російську переправу на окупованій території Запорізької області. Для удару було використано високоточні авіабомби американського виробництва, які влучили в ціль з неймовірною точністю. Про цей інцидент повідомляє інформаційний ресурс Militarnyi.

Згідно з попередніми даними, атаку здійснено за допомогою двох авіабомб GBU-62, оснащених навігаційно-керованими модулями JDAM-ER, що дозволяє їм точно вражати цілі навіть за несприятливих погодних умов. Така операція стала можливою завдяки попередньому знищенню українськими силами систем російської протиповітряної оборони, зокрема ЗРК "Бук".

відео дня
Був єдиним шляхом РФ: МіГ знищив останній міст росіян на важливому напрямку
МіГ-29 / Инфографика: Главред

Як відомо, JDAM (Joint Direct Attack Munition) - це система, яка перетворює звичайні авіабомби на високоточну зброю з GPS-наведенням. Вона включає інерціальну навігацію та GPS-приймач, а також кероване оперення, що коригує траєкторію польоту.

На оприлюдненому відео зафіксовано момент влучання бомб по переправі, спорудженій на місці зруйнованого мосту. Цей об'єкт мав важливе значення для російської логістики, адже він був єдиним шляхом, що з’єднував війська окупантів у регіоні. Дорога через переправу забезпечувала наступ росіян у районі Кам’янського, який активізувався наприкінці червня.

Унаслідок боїв протягом трьох тижнів ворогу вдалося частково просунутись за річку Янчекрак, перетнути пересохлу після підриву Каховської ГЕС водойму та закріпитися в частині Кам’янського, а також захопити сусідні населені пункти - Степове і Лобкове.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред також розповідав, що в четвер, 10 липня, ГУР спільно з місцевим рухом опору провело операцію на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополя Запорізької області. Було підірвано росгвардійців зі станцією управління військами.

Своєю чергою льотчик-інструктор Роман Світан дав свій прогноз, чи зможуть росіяни захопити лівобережжя України до 2026 року. За відсутності належної протидії армія РФ може просунутись аж до Польщі, проте Україна має достатній потенціал, щоб цьому завадити, зазначив експерт.

The Economist писав про те, що наступ РФ може стати найбільш смертоносним. Літня кампанія російських військ стала, ймовірно, найкровопролитнішою для армії РФ з початку широкомасштабної війни проти України.

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Про джерело: Мілітарний

Мілітарний (Militarnyi) — українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент — новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія.

Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.

31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

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