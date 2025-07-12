РФ зруйнувала студію в Києві, в якій Дорофєєва та Позитив зняли кліп

Ви дізнаєтеся:
- Коли стався обстріл студії
- Про що попросила підписників Дорофєєва
Російські військові зруйнували студію в Києві, в якій Надя Дорофєєва і Позитив знімали кліп до нової композиції "Смак-печаль".
"Зверху - кадр із нашого з Позитивом нового кліпу, що вийшов учора. Знизу - студія, в якій ми його зовсім нещодавно знімали... Кілька годин тому ми дізналися, що вона припинила своє існування внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Києву 10 липня", - повідомила Надя Дорофєєва в Instagram, опублікувавши фото.відео дня
За її словами, студію не відновлюватимуть, тому команда не просить допомоги.
"Просять тільки про одне - підтримувати наші Сили оборони, донатити. Я не знаю, як вивозити ці щоденні контрасти", - додала співачка.
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Як раніше писав Главред, українська популярна співачка Надя Дорофєєва, яка одружена з українським ресторатором Мішею Кацуріним, розповіла, що планує стати мамою.
Також вона повідомила, що її з Кацуріним сім'я стала більшою.Надя і Міша завели спільного вихованця. Це чарівний хом'як, якому дали "смачне" ім'я Чурчхелла.
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Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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