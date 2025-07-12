Уже не безпечне місто: у Чернівцях двоє загиблих і 14 поранених через атаку РФ

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- Внаслідок нічної атаки 12 липня у Чернівцях загинули дві людини
- Пошкоджено житлові будинки, магазини, адмінбудівлі та автомобілі
Унаслідок атаки у ніч на 12 липня на Чернівці, на превеликий жаль, від падіння уламків ворожих обʼєктів загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще 4 особи - важкопоранені, за їх життя зараз борються лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Facebook.
Ще 10 людей отримали легкі тілесні ушкодження, їм надавалася меддопомога безпосередньо на місці.
"У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. Маємо наслідки і на території Сторожинецької громади. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених", - заявив Запаранюк.
За словами голови ОВА, наразі на місцях працюють усі профільні служби.
"Не наближайтеся до відповідних локацій! Це може бути небезпечно. Вкотре прошу усіх буковинців - у разі оголошення повітряної тривоги - негайно прямуйте в найближче укриття!", - резюмував він.
Атака на Україну 12 липня - що відомо
Як повідомляв Главред, ввечері 11 липня Україною ширилася повітряна тривога. Повідомлялося, що "табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів. Окрім цього, о 23:00 відбувся зліт стратегічного бомбардувальника Ту-95МС.
Так, росіяни у ніч на суботу, 12 липня, масовано вдарили по Україні ракетами, дронами і авіабомбами. На жаль, внаслідок підступного удару є руйнування будинків, пожежі і загиблі. Були прильоти у Львові, Луцьку, Харкові, Києві і Чернівцях.
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Про джерело: Руслан Запаранюк
Запаранюк Руслан Васильович (нар. 19 серпня 1974, село Нижні Станівці Вижницького району Чернівецької області} — український політик, голова Чернівецької обласної державної адміністрації (з 11 липня 2022 року), повідомляє Вікіпедія.
Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. З липня 2014 року до липня 2022 року — начальник філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України".
Засновник громадської організації "Буковинський оберіг", що працювала у сфері права. У 2020 році балотувався до Чернівецької обласної ради від партії "Єдина Альтернатива".
З 11 липня 2022 року — голова Чернівецької обласної державної адміністрації.
У квітні 2023 року очолив обласний осередок партії "Слуга народу".
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