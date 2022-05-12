У Харківській області буряти влаштували "нову Бучу"

Вулиця в Циркунах / соцмережі

У звільнених від російських окупантів населених пунктах Харківської області захисники України знаходять розстріляних, убитих і закатованих людей.

Про це повідомив військовий журналіст Олександр Шульман на своїй сторінці в Facebook.

Шульман заявив, що підрозділи бурятів вчинили безчинства на території, де вони перебували.

Захисники України побачили в Харківській області нову Бучу, Ірпінь та Гостомель. Журналіст зазначив, що росіянам немає вибачення за скоєне і він з жахом припускає, які страшні знахідки будуть знайдені в Ізюмі.

"Циркуни ... Старий Салтів ... Печеніги ... росіян вибили. І наші побачили те, що бачили в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Розстріляні, вбиті, закатовані. Це зробили буряти. Ще раз. Буряти вбили в Харківській області сотні людей. Пишу навмисне по-російськи. Вибачення росіянам не буде", - написав Шульман.

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Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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