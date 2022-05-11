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ЗСУ тиснуть на північ від Харкова, а плани РФ провалюються: ворог через 10 днів змінить тактику – МВС

11 травня 2022, 19:21

Завдання Росії - оточити армію України, однак війська у окупантів вже виснажені, сказав Віктор Андрусів.

війська Росії біля кордонів України
Війська Росії не зможуть фізично так довго воювати проти України - МВС / Reuters

Росії не вдається реалізувати свої плани щодо окупації України. Вони застрягли на рубежах Херсонської області і не здатні просуватися далі. Ситуація їх деморалізує. На півночі Харківської області ЗСУ можуть відрізати тили окупантів, загарбники відтягуватимуть сили з метою стримування контрнаступу. Їх головним завданням залишається оточення сил української оборони, але війська вже виснажені – максимум за 10 днів ситуація стане критичною, після чого вони перейдуть до тактики "повзучої окупації". Безліч російських військових не хочуть воювати, щоб їх мотивувати, на фронт перекидається вище командування. При цьому росіяни, як і раніше, перекидають війська на Ізюмському напрямку і можуть продовжити бити ракетами з Криму. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що російська армія перебуває в пригніченому психологічному стані, оскільки цілей досягти не вдається. Вони застрягли на рубежах Херсонщини і не можуть просунутися далі. При цьому йде перекидання військ окупантів на Ізюмському напрямку. Східний напрямок можуть і надалі обстрілювати ракетами з окупованого Криму.

За його словами, вже за 10 днів для окупантів РФ може настати критична ситуація. Війська виснажені, багато хто з військових відмовляються йти в наступ.

"Їх ключове завдання - завершити оточення наших сил, але війська у них вже досить виснажені. Я взагалі очікую, що за тиждень, максимум за 10 днів у них буде критична ситуація. У них висока кількість тих, хто відмовляється воювати. Вони вже перекидають (на полі бою) вище командування, щоб вони мотивували бійців йти в атаку", - вважає Андрусів.

Також він зазначив, що на півночі Харківщини українські війська можуть відрізати тили загарбників, внаслідок чого противник має намір відтягнути силу, щоб стримати контрнаступ ЗСУ.

Дивіться відео ТСН - військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію на війні Росії проти України

Крім того, росвійська вже застосували всілякі засоби і не зможуть довго протриматися в таких умовах війни.

читайте такожЗСУ б'ють війська РФ: Харківщина звільняється, на п'яти напрямках ворог перейшов в оборону - Генштаб"Вони (росіяни) застосували вже все, що було, і особливо відчутних результатів вони не досягли. Просування відбувається ціною стирання з лиця землі населених пунктів, коли нашим солдатам вже ніде оборонятися. Вони фізично так воювати довго не зможуть", - вважає чиновник.

Також він додав, що за 7-10 днів війська Росії змінять тактику і перейдуть до так званої "повзучої окупації". Вони вже не атакуватимуть по всьому фронту.

"Я це називаю "повзуча окупація". Вони припинять атакувати по всьому фронту, а зосереджуватимуться дуже повільно на кожному конкретному пункті", - підкреслив Віктор Андрусів.

Війна Росії проти України

Один з російських воєначальників, замкомандующего військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв раніше казав, що Росія збирається захопити Донбас, південні регіони України та пробити коридор до окупованого Криму. Такі, мовляв, завдання ставлять перед собою загарбники в рамках другої фази своєї нібито "спецоперації".

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня ЗСУ можуть перейти в масштабний контрнаступ на зайняті військами РФ позиції. Вже до кінця травня-початку червня українські війська повинні отримати важке озброєння від Заходу, яке має посприяти реалізації цілей армії України.

В Інституті вивчення війни у США розповіли про продовження тактичного наступу ЗСУ на півночі Харківської області, за підсумками якого було звільнено низку населених пунктів. Окупанти РФ перекидають свої війська в бік півночі, щоб не дати українським підрозділам вийти до кордонів з Росією. Експерти прогнозують, що контрнаступ армії України може ліквідувати загрозу обстрілів північно-східних околиць міста російською артилерією. У перспективі ЗСУ можуть зупинити наступ російських загарбників в районі Ізюма.

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МВД ЗСУ російські війська війна Росії та України Віктор Андрусів
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