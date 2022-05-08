"Підмочили" Путіну 9 травня: ЗСУ ліквідували старшого офіцера армії РФ під Харковом

ЗСУ ліквідували старшого офіцера армії РФ під Харковом/ east2west news

У боях під Харковом українські бійці ліквідували ще одного старшого офіцера російської армії – підполковника Фезула Бічікаєва. Він якраз напередодні такого важливого для Путіна 9 травня поповнив список загиблих в Україні офіцерів старшого складу армії РФ – у списку він став уже 39-м.

Як пише видання The Daily Mail, ліквідованому Бічікаєву було 36 років. Він загинув, виконуючи секретну розвідувальну місію.

При цьому російські пропагандистські медіа намагаються зобразити загиблого підполковника героєм, який нібито наказав своїм підлеглим продовжувати бій після того, як отримав важке поранення в артерію і вже помирав.

За день до того, як стало відомо про загибель Бічікаєва, з'явилася інформація, що на Донбасі був ліквідований командир гаубичного самохідно-артилерійського полку 127-ї мотострілецької дивізії підполковник Федор Соловйов. При цьому незадовго до цієї події "на концерт кобзона" відправився ще один російський підполковник – командир танка Едуард Дмитрієв.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники у неділю, 8 травня, обстріляли Харківську область. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, російські окупаційні війська завдали ракетний удар по Шосткинському району Сумської області.

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