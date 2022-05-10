Рвалися до Харкова, але потрапили на ЗСУ: колону окупантів розгромили, а техніку потягли на тракторі

Спроба російських загарбників прорватися до обласного центру призвела до краху.
У соціальних мережах опубліковано відео знищеної багатокілометрової колони військ Росії у Харківській області. Окупанти хотіли зайти до обласного центру, проте були розбиті підрозділами Збройних сил України. Запис відео зроблено з трофейної бронемашини, яку тягнуть трактором у невідомому напрямку.
Автор відеозапису розповів, що російські війська прагнули зайти до Харкова. Дорогою вони вступили в бій з силами оборони України і зазнали поразки. Коли саме була розбита ворожа колона, у відео не вказується.
читайте такожВийшли з оточення РФ, розбили 25 одиниць техніки і врятували Харків: Бутусов розповів про подвиг ЗСУПримітно, відео було знято з трофейної бронемашини, яку автор запису та інші люди тягнуть трактором.
Армія України звільняє Харківську область
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 5 травня заявив про те, що війська України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що мова йде не про масштабний контрнаступ, а про контрнаступальні тактичні маневри.
У Генеральному штабі ЗСУ 6 травня заявили про визволенні Олександрівки, Федорівки, Українки, Шестаково та Перемоги. Населені пункти було звільнено на північному сході Харківської області.
Пізніше в командуванні армії України заявили про визволення села Циркуни, яке окупанти захопили з моменту початку війни і стріляли звідти по Харкову.
227 батальйон терроборони ЗСУ повідомив про визволення українськими військами Верхнього Салтова, Замулівки, Байрака та Рубіжного Харківської області. У Борівській сільраді сказали, що загарбники відходять від Борової та Богуславки.
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