Рвалися до Харкова, але потрапили на ЗСУ: колону окупантів розгромили, а техніку потягли на тракторі

Колону російських окупаційних військ було зупинено силами оборони України на Харківщині / Скріншот відео з соцмереж

У соціальних мережах опубліковано відео знищеної багатокілометрової колони військ Росії у Харківській області. Окупанти хотіли зайти до обласного центру, проте були розбиті підрозділами Збройних сил України. Запис відео зроблено з трофейної бронемашини, яку тягнуть трактором у невідомому напрямку.

Автор відеозапису розповів, що російські війська прагнули зайти до Харкова. Дорогою вони вступили в бій з силами оборони України і зазнали поразки. Коли саме була розбита ворожа колона, у відео не вказується.

читайте такожВийшли з оточення РФ, розбили 25 одиниць техніки і врятували Харків: Бутусов розповів про подвиг ЗСУПримітно, відео було знято з трофейної бронемашини, яку автор запису та інші люди тягнуть трактором.

Армія України звільняє Харківську область

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 5 травня заявив про те, що війська України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що мова йде не про масштабний контрнаступ, а про контрнаступальні тактичні маневри.

У Генеральному штабі ЗСУ 6 травня заявили про визволенні Олександрівки, Федорівки, Українки, Шестаково та Перемоги. Населені пункти було звільнено на північному сході Харківської області.

Пізніше в командуванні армії України заявили про визволення села Циркуни, яке окупанти захопили з моменту початку війни і стріляли звідти по Харкову.

227 батальйон терроборони ЗСУ повідомив про визволення українськими військами Верхнього Салтова, Замулівки, Байрака та Рубіжного Харківської області. У Борівській сільраді сказали, що загарбники відходять від Борової та Богуславки.

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