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Вийшли з оточення РФ, розбили 25 одиниць техніки і врятували Харків: Бутусов розповів про подвиг ЗСУ

10 травня 2022, 10:28

Воїни України не здалися в полон і не втратили рішучості у важкій ситуації.

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Розбита ЗСУ військова техніка російських окупантів / скріншот YouTube-канал Юрія Бутусова

Бійці 6-ї роти 92-ї механізованої бригади Збройних сил України здійснили справжній подвиг, коли 24 лютого вони здобули перемогу над російськими окупаційними військами в Старому Салтові Харківської області. Наступного дня, 25 лютого, бійці здійснили інший героїчний вчинок - пішли на прорив на Харків, щоб врятувати своє місто від захоплення. У нерівній битві, коли танки РФ підпалили 3 українських БТР-4, українські військові вистояли і завдали нищівного удару по російській колоні. Більшості бійців вдалося прорватися з оточення і вийти до Харкова, де вони зайняли оборону. Шість воїнів загинули. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що 24 лютого воїни ЗСУ 6-ї роти 92-ї механізованої бригади влаштували розгром колони Росгвардії під Старим Салтовим. Українські підрозділи потрапили в оточення недалеко від кордону з Росією. Окупанти рухалися з усіх боків, їх було набагато більше, ніж наших військових. Однак їм вдалося здобути перемогу в бою.

читайте такожТочні удари по позиціях ворога: бійці ЗСУ розбили три САУ військ Росії в Харківській області

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"Цей бій увійде в історію як подвиг 6-ї роти 92-ї механізованої бригади: саме ці герої розгромили колону Росгвардії під старим Салтовим. 24 лютого низка підрозділів 92-ї бригади потрапили в оточення поблизу кордону з Росією, численні колони йшли з усіх боків, перевага була переважною. У цій важкій обстановці ключову роль зіграв високий рівень бойової підготовки і залізна воля українських воїнів", - зазначив Бутусов.

Вже наступного дня, 25 лютого, 6-та рота вирушила на прорив на Харків для порятунку рідного міста від російської окупації. Причому вони пішли на прорив дорогою, яка була забита військами РФ. Колони ворога йшли з танками, які підпалили три одиниці українських БТР-4. Але українські воїни не здалися - вони завдали ракетами Стугна і 30 мм гарматами влучних ударів по російській колоні. Розтрощили і танкову колону ворожих військ.

"Сили були нерівними - колони супроводжували російські танки, які своїм вогнем підпалили 3 наших БТР-4. Однак українські воїни не здавалися в полон і не втратили рішучості бити ворога, навіть у такій страшній і важкій обстановці, під вогнем з усіх боків. Наші бойові машини вилетіли з-за повороту і побачили цілу колону Росгвардії, забитої російськими росгвардійцями, з повним озброєнням, а також з автозаками, кийками, наручниками і спорядженням для розгону демонстрацій. І за наказом командира роти вцілілі БТР-4 вдарили по цьому місиву ракетами Стугна і 30 мм гарматами, дистанція була мінімальною, кожен снаряд йшов у ціль. Результати цього розгрому всі ми бачимо. Російські танки підійшли до місця бою і ще 2 наших БТР-4, які розстріляли колону, були вражені, після того як відстріляли весь боєкомплект. Під час бою українські піхотинці поспішали і добивали зі стрілецької зброї вцілілих росгвардійців", - додав журналіст.


Загинули шестеро українських героїв. Більшість бійців з технікою прорвалися з оточення і вийшли до Харкова, де зайняли оборону.

читайте такожБійці ЗСУ знищили колону окупантів Росії в районі Ізюму Харківської області"Шість воїнів 6-ї роти 92-ї бригади полягли смертю хоробрих під час прориву. Однак більшість бійців і вцілілі машини зуміли прорватися з оточення, і вийти до Харкова, де вони миттєво розгорнулися для оборони", - підкреслив Юрій Бутусов.

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ЗСУ звільняють Харківську область від окупантів Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 5 травня зробив заяву про те, що війська перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що українські військові поки що не переходять в масштабний контрнаступ у Харківській області. Ці маневри є тактичними наступальними діями, а не оперативними контрнаступальними заходами.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що ЗСУ звільнили низку населених пунктів на північному сході Харківської області – Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково і Перемогу.

Пізніше армія України звільнила і село Циркуни, яке було захоплене з початку війни Росії проти України.

227-й батальйон територіальної оборони ЗСУ повідомив про звільнення чотирьох населених пунктів на Харківщині – Верхній Салтів, Замулівка, Байрак, Рубіжне. У Борівській сільраді заявили, що окупанти відходять від Борової та Богуславки.

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