У Генштабі пояснили, чому ракетні атаки РФ не припиняються

Тільки в червні ворог при атаках застосував 140 ракет різних типів, а також 255 ударних БПЛА.

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Ракетний удар по Україні / Колаж Главред, фото ДСНС, ua.depositphotos.com

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що ракетні удари РФ по Україні націлені на об'єкти логістики, промисловості нафто - і газопостачання.

На брифінгу в Military Media Center Громов зазначив, що тільки в червні ворог при атаках застосував 140 ракет різних типів, а також 255 ударних БПЛА.

Олексій Громов повідомив, що протиповітряні підрозділи Сил оборони України знищили 74% крилатих ракет і 55% ударних безпілотників, які застосував противник.

"Враховуючи тривалі ракетні удари, наші сили ППО стають тільки міцнішими, в тому числі за рахунок сучасного озброєння і військової техніки, що надається партнерами", — зазначив бригадний генерал.

Ракетні обстріли України

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі. РФ випустила по Україні чотири крилаті ракети і два десятки дронів. Одну з ракет вдалося знищити, інші - потрапили в промислові об'єкти.

Вночі, 14 червня, в Одесі лунали вибухи, РФ атакувала місто калібрами. Вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини в центрі міста.

Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу російськими окупантами загинула одна людина, ще одна людина постраждала - зруйновані приватні будинки та комунікації.

РФ підірвала ракетою житловий будинок у Кривому Розі. В результаті терористичного ракетного удару російських окупантів по житловому багатоквартирному будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області загинули 10 осіб.

Дивіться відео про те, як Росія вдарила ракетами по житловому будинку в Кривому Розі:

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