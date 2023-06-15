УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Генштабі пояснили, чому ракетні атаки РФ не припиняються

Марія Тупік
15 червня 2023, 19:58 оновлено 15 червня, 20:01
75
Тільки в червні ворог при атаках застосував 140 ракет різних типів, а також 255 ударних БПЛА.
Ракетний удар, ракета
Ракетний удар по Україні / Колаж Главред, фото ДСНС, ua.depositphotos.com

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що ракетні удари РФ по Україні націлені на об'єкти логістики, промисловості нафто - і газопостачання.

На брифінгу в Military Media Center Громов зазначив, що тільки в червні ворог при атаках застосував 140 ракет різних типів, а також 255 ударних БПЛА.

Олексій Громов повідомив, що протиповітряні підрозділи Сил оборони України знищили 74% крилатих ракет і 55% ударних безпілотників, які застосував противник.

"Враховуючи тривалі ракетні удари, наші сили ППО стають тільки міцнішими, в тому числі за рахунок сучасного озброєння і військової техніки, що надається партнерами", — зазначив бригадний генерал.

Ракетні обстріли України

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі. РФ випустила по Україні чотири крилаті ракети і два десятки дронів. Одну з ракет вдалося знищити, інші - потрапили в промислові об'єкти.

Вночі, 14 червня, в Одесі лунали вибухи, РФ атакувала місто калібрами. Вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини в центрі міста.

Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу російськими окупантами загинула одна людина, ще одна людина постраждала - зруйновані приватні будинки та комунікації.

РФ підірвала ракетою житловий будинок у Кривому Розі. В результаті терористичного ракетного удару російських окупантів по житловому багатоквартирному будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області загинули 10 осіб.

Дивіться відео про те, як Росія вдарила ракетами по житловому будинку в Кривому Розі:

Читайте також:

війна в Україні війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

ЗСУ просуваються на кілометр на кожному напрямку наступу - Маляр

ЗСУ просуваються на кілометр на кожному напрямку наступу - Маляр

19:50 Україна
"В українців є чимало бойових потужностей": глава Пентагону жорстко осадив РФ

"В українців є чимало бойових потужностей": глава Пентагону жорстко осадив РФ

19:23 Україна
Росія програє війну: Зеленський назвав одну умову перемоги ЗСУ

Росія програє війну: Зеленський назвав одну умову перемоги ЗСУ

19:12 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:00

Наталя Могилевська здивувала фото свого обличчя без макіяжу зблизька

19:58

У Генштабі пояснили, чому ракетні атаки РФ не припиняютьсяВідео

19:56

Денис Казанський. Лукашенко проговорився і спалив бункерногоВідеоблоги

19:50

ЗСУ просуваються на кілометр на кожному напрямку наступу - МалярВідео

19:47

Робочий лайфхак: як зробити так, щоб лак тримався довше

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:29

В чому різниця між попередніми і цим контрнаступомПогляд

19:28

У тяжких боях під Бахмутом загинув відомий фотограф та син дисидентаВідео

19:23

"В українців є чимало бойових потужностей": глава Пентагону жорстко осадив РФ

19:12

Росія програє війну: Зеленський назвав одну умову перемоги ЗСУВідео

Реклама
18:48

Чорне море в Одесі "зацвіло": експерти виявили небезпечні бактерії у водіВідео

18:44

"Буде загострення": астрологи попередили про максимально важкі втрати для УкраїниВідео

18:29

Яка різниця між книгою і книжкою: Авраменко вразив несподіваною відповіддюВідео

17:51

"Обличчя Росії": у мережі висміяли танцюючу і співаючу Волочкову

17:43

Підвищення тарифів на електрику: українцям перерахують субсидії

17:36

Розстріляли впритул і не давали забрати тіла: російська ДРГ вбила 6 лісівників на Сумщині

17:32

В Україну вторгнеться найсильніша спека за останній час: синоптики оголосили датиВідео

17:31

Знову в злиднях: в Росії померла популярна актриса радянського кіно

17:17

"Відчуваю себе вигнанцем": популярний український дизайнер здійснив камінг-аутВідео

17:08

Маразм міцнішав: Охлобистін отримав орден За "заслуги перед Запорізькою областю"

17:00

Росія запускатиме по Україні ракети Х-35, які важко виявляти - ІгнатВідео

Реклама
16:53

Що потрібно зробити влітку, щоб стати щасливим: порада всім знакам зодіакуВідео

16:50

FAVBET та Міністерство молоді та спорту підписали меморандум про підтримку доброчесності в спорті реклама

16:38

Грета Тунберг посміялася з ООН за бездіяльність після підриву Каховської ГЕСВідео

16:38

Він ніколи не повернеться: 6 ознак кінця відносин

16:37

Кіркоров з огидою "накинувся" на Галкіна і заступився за Пугачову

16:31

Які 5 найсильніших речей в будинку притягують усі біди: про них говорила навіть ВангаВідео

16:27

"Потім я вже буду не я": онкохвора Шеннен Доерті розповіла про операцію на мозку

15:59

Що буде, якщо кожен день їсти бутерброди: несподівані відомості про перекусиВідео

15:57

Європарламент ухвалив резолюцію і закликав НАТО офіційно запросити Україну до АльянсуВідео

15:56

Батьки обрали дитині ім’я, яке нагадує бактерію: родичі були приголомшені

15:46

Блискучий результат здивує всіх: як очистити наліт з душової лійки – супер-трюки

15:37

ЗСУ наступають, бійці просунулися в Запорізькій і Донецькій областях - ГенштабВідео

15:33

Зникла у лютому: НАБУ розшукує ексдепутатку Королевську

15:28

Навіщо 16 червня потрібно відкрити всі вікна і двері в квартирі: прикмети і що не можна робитиВідео

15:16

Любовний гороскоп на тиждень 19-25 червня: Рибам - турбота про себе, Дівам - побаченняВідео

14:53

Більше їх не треба смажити: найкраще блюдо з кабачків за 20 хвилин - новий рецептВідео

14:53

ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку: знищили 4 роти окупантів – генерал

14:35

Росія готується до ракетного терору по Україні: під загрозою центральні областіВідео

14:32

Дорофєєва прокоментувала чутки про майбутнє весілля з Кацуріним

14:22

Соловйов збожеволів: пропагандист заявив, що українці командують БайденомВідео

Реклама
14:13

Від плям не лишиться ні сліду: 5 найкращих способів, як помити диван в домашніх умовах

14:13

Вигадають "громадянство РФ" у військових: у СБУ заявили про провокацію ворогаВідео

13:40

У третє тренерське крісло Голосу країни-13 сяде український музичний супергерой

13:38

Головоломка з хитрим трюком: треба за 10 секунд зупинити ілюзію, яка обертається

13:36

Головна битва попереду, ЗСУ задіяли лише 3 з 12 нових бригад - ReutersВідео

13:18

Монатік хоробро заспівав з глядачами в укритті під час повітряної тривогиВідео

12:56

Гороскоп на завтра 16 червня 2023: Скорпіону - хороший день, Водоліям - проблемиВідео

12:47

Закушувати треба: Лепс і Басков обіцяють гроші "радянській" армії за "Леопарди"Відео

12:44

"Раніше 2024 року": Подоляк дав оптимістичний прогноз щодо завершення війни

11:57

Яскрава головоломка: потрібно знайти двох собак менше, ніж за одну хвилину

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти