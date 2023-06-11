У РФ побільшало Кинджалів і Калібрів: Ігнат розповів, звідки у окупантів стільки ракет

Коли РФ атакувала Україну, то використовувала весь свій ракетний потенціал. Але навесні противник наростив виробництво ракет, зауважив Ігнат.

https://glavred.net/ukraine/v-rf-stalo-bolshe-kinzhalov-i-kalibrov-ignat-rasskazal-otkuda-u-okupantov-skolko-raket-10477144.html Посилання скопійоване

Ігнат розповів, звідки у окупантів ракети для інтенсивних обстрілів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Командування ЗСУ

Країна-агресорка Росія поповнює запас ракет для терору українців завдяки недіючим санкціям. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Українській правді".

"На жаль, Росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво", - сказав Ігнат.

За його словами, російські окупаційні війська не мали у достатній кількості високоточних та далекобійних ракет Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал", які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно.

Як зазначив Ігнат, коли РФ атакувала критичну інфраструктуру України, то використовувала фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння. Але навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І уже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "Кинджалів", і "Калібрів".

"Вочевидь, Росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, та отримує технологічні речі, які сама виготовляти не може: плати, чіпи, напівпровідники. Це те, без чого ракета не полетить. Тому сподіваюся, що Росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна Росію буде поставити на місце", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Водночас він зауважив, що РФ не може швидко поповнювати запаси ракет навіть якщо у неї достатньо комплектуючих, оскільки процес виробництва не швидкий.

"Крилата ракета, якою нас обстрілюють, це фактично безпілотний літак, який потрібно збирати доволі-таки довго. Поки зберуть, поки випробують, поки протестують, поки доставлять на носії це все… Відповідно, це займає певний час", - пояснив Ігнат.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, 8 червня російські окупанти вдарили ракетами по Умані на Черкащині. На місці "прильоту" почалася пожежа. Загарбники влучили в промисловий об'єкт та автомийку. В результаті обстрілу постраждало мінімум 8 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Також у ніч на 4 червня російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Києву, але всі повітряні цілі були збиті на далеких підступах до міста, тому жителі столиці не чули вибухів.

Окрім того, 3 червня російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Над містом одразу піднявся стовп густого диму. У місцевих жителів повилітали вікна, а на вулиці вони почали знаходити уламки. Згодом стало відомо, що вибух стався в 2-поверховому будинку в Підгородненській громаді Дніпровського району. РФ вдарила по передмістю Дніпра ракетою "Іскандер-К".

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що російські окупанти вбили ракетою дворічну дівчинку. Також внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини, зокрема, п'ятеро дітей. Троє неповнолітніх у важкому стані, кажуть медики.

Дивіться відео про страшні деталі удару РФ по будинках під Дніпром:

Вас може зацікавити: