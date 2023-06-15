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Росія готується до ракетного терору по Україні: під загрозою центральні області

Юлія Куришко
15 червня 2023, 14:35 оновлено 15 червня, 14:54
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Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах.
ракета, ракетный удар
Росія готується до масованого обстрілу України / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Міноборони РФ

Російська окупаційна армія збільшує кількість військових у Брянській області, а саме у дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". Зростає загроза атак ракетами Х-35.

"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, до Брянської області переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". Зростає загроза завдання ударів ракетами типу Х-35", - про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу представників Сил безпеки та оборони України.

Він наголосив, що такі ракети можуть сягати Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Разом з тим Громов додав, що після тривалих ракетних ударів сили ППО стають тільки міцнішими. Зокрема, за рахунок постачання сучасного озброєння та військової техніки, що надаються партнерами.

Дивіться відео про те, чому Росія обстрілює Україну саме вночі - неочікувані висновки:

Ракетні обстріли України

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі. РФ випустила по Україні чотири крилаті ракети і два десятки дронів. Одну з ракет вдалося знищити, інші - влучили у промислові об'єкти.

Вночі, 14 червня, в Одесі лунали вибухи, РФ атакувала місто Калібрами. Вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини в центрі міста.

Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу російськими окупантами загинув один чоловік, ще одна людина постраждала - зруйновані приватні будинки і комунікації.

РФ підірвала ракетою житловий будинок у Кривому Розі. Внаслідок терористичного ракетного удару російських окупантів по житловому багатоквартирному будинку в Кривому Розі Дніпропетровській області загинули 10 людей.

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