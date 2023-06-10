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"Контужений, але живий": колаборанта Сальдо догнала ракета на Арабатській Стрілці

Альона Вороніна
10 червня 2023, 13:00 оновлено 10 червня, 13:12
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Сальдо перебував готелі, куди вночі був "приліт". Його місце перебування відстежили партизани. Внаслідок удару гауляйтер отримав контузію.
Коллаборант Владимир Сальдо, Арабатская Стрелка
Колаборанта Сальдо догнала ракета на Арабатській Стрілці/ скрін

У ніч на суботу, 10 червня, сталися потужні "прильоти" на Арабатській Стрілці та у Залізному Порту на Херсонщині. Стало відомо, що у готелі на Арабатській Стрілці, де відбулася "бавовна", перебував гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо.

Сам він лишився живим, проте дістав контузію. Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на власні джерела серед місцевих партизанів.

Партизани розповіли, що цей готель – це лише одна з точок, де буває Сальдо. Але вони змогли визначити усі такі місця, де він може перебувати, і передали цю інформацію Збройним силам України. Після цього ЗСУ точно відпрацювали по координатам перебування зрадника.

відео дня

"Гауляйтер був поранений та отримав контузію, але, на жаль, вижив. Що ж, ми вийшли на слід, тож це ненадовго. Його С.Р.О.К. прийшов (готель, куди був "приліт", називається "Срок" – ред.)" – розповіло джерело видання.

При цьому інформацію про те, що Сальдо потрапив під обстріл, підтвердив також екснардеп і зрадник України Олег Царьов, який ховається в окупованому Криму.

"Зателефонував йому. Насилу додзвонився. Під удар він дійсно потрапив. Слава Богу, з ним усе добре. Живий. Не поранений", – написав він у Telegram.

У той же час Telegram-канал "Миколаївський Ваньок" із посиланням на власні джерела серед колаборантів Херсонщини повідомляє, нібито Сальдо був госпіталізований і перебуває у важкому стані.

Як повідомляє херсонське інтернет-видання "МОСТ" , "приліт" був у селі Щасливцеве Генічеського району Херсонської області близько 5 години ранку. Там горять бази відпочинку, де живуть російські військові і "чиновники" окупаційної так званої влади.

У той же час у Telegram-каналах було поширене відео, на якому видно, що горить будівля комплексу "Chalet THERMAL" ("Шале Термаль") у Щасливцевому.

Удар по Арабатской Стрелке
Пожежа після "прильоту" на Арабатській Стрілці/ скрін

Дивіться відео пожежі після "прильоту" на Арабатській Стрілці:

Вибухи на окупованих територіях

Вранці 20 травня в захопленому РФ Маріуполі Донецької області прогриміли потужні вибухи. Російські пропагандисти повідомили, нібито місто було атаковане "далекобійними ракетами". Крім цього, повідомлялося про вибухи, що прогриміли в окупованому РФ Токмаку Запорізької області.

Повідомлялося, що українські військові у ніч на четвер, 8 червня, потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Під час "прильотів" російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.

Також у тимчасово окупованому Луганську 8 червня пролунала серія вибухів. Після цього над містом піднявся чорний дим. "Прильотів" було не менше шести.

У ніч на 9 червня в окупованому Бердянську Запорізької області стався потужний вибух. Величезний стовп вогню було видно з різних районів міста. За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вибух стався на газорегуляторному пункті навпроти хлібокомбінату. Після потужного вибуху місцеві жителі чули гучний гул.

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