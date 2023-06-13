Ракетний удар по Україні: РФ атакувала низку міст, у Кривому Розі 25 поранених, 3 загиблих

Вибухи вночі пролунали в Кривому Розі, Дніпрі, Харкові. Відомо про два "прильоти". Водночас навколо Києва були знищені всі ворожі цілі.

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Окупанти атакували Кривий Ріг / Фото : t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 13 червня російські окупанти завдали ракетного удара по Україні. Вибухи лунали у низці міст - Кривому Розі, Києві, Харкові, Дніпрі. У Кривому Розі внаслідок повітряної атаки є загиблі - одна з ракет влучила в п'ятиповерховий житловий будинок.

За даними Генштабу, минулої ночі окупанти запустили по Україні 14 ракет і 4 дрони-камікадзе іранського виробництва "Шахед". Сили ППО знищили 11 ворожих повітряних цілей.

За попередніми даними, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 були знищені протиповітряною обороною.

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Також РФ завдала авіаційного удару 4 "Шахедами", 1 - знищений нашими захисниками.

Ракетна атака на Кривий Ріг

Вночі у Кривому Розі близько 03:25 пролунали вибухи. Один з ворожих ударів припав на багатоквартирний п'ятиповерховий будинок, де під завалами могли опинитися люди.

Як повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram, внаслідок російської повітряної атаки є руйнування житлових об'єктів, а також є загиблі. Крім того, під завалами можуть перебувати люди, і рятувальники ведуть роботи на місці "прильоту".

"Високоточні" чудовиська влучили в кілька абсолютно мирних об'єктів в різних частинах міста, зокрема, у п'ятиповерхову будівлю", - зазначив він.

На місці працюють всі екстрені служби. Вогнеборці закінчують гасіння пожеж.

Також є ймовірність, що під завалами можуть перебувати люди.

"Швидка" надає допомогу, є постраждалі у вкрай важкому стані", - розповів Вілкул.

Як повідомив пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram, внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Кривому Розі є жертви.

"Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені", - написав чиновник.

Дивіться відео - Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Розі вночі 13 червня:

РФ вдарила по житловій п'ятиповерхівці в Кривому Розі

Подробиці ракетного удару по Кривому Рогу

У Кривому Розі три крилаті ракети збили сили ППО, але є й "прильоти". Пошкоджено цивільні об'єкти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зруйновано п'ятиповерхівку. За попередніми даними, загинули троє її мешканців. 25 людей поранено, з них 19 – у лікарні. Під завалами ще є люди.

Горять квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Його намагаються загасити рятувальники.

Троє людей постраждали на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами зруйнованого складу є люди. Їх шукають рятувальники. Розбито 6 легкових машин.

Ще 4 людей травмовані на іншій локації. Там горіла будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Зруйновано автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум'я вже загасили. Зруйновано господарську споруду. Також пошкодження є у рятувальному підрозділі.

За даними мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, в місті внаслідок удару РФ - 25 поранених, троє загиблих і 7 людей, ймовірно, знаходяться під завалами.

Реакція президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний ракетний удар російських окупантів по Україні.

"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", - написав глава держави в Telegram та опублікував відео наслідків удару по житловому будинку у Кривому Розі.

Дивіться відео - Наслідки нічної ракетної атаки на Кривий Ріг:

Вибухи в Києві

Минулої ночі РФ атакували і столицю України. Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.

"Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Інформація про жертви або руйнування поки не надходила.

Вибухи в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив в Telegram, що окупанти атакували місто "Шахедами". Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури.

"В одному випадку постраждало комунальне підприємство в Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення в Салтівському районі, де внаслідок вибуху сталася пожежа. На місцях прильотів працюють всі відповідні служби", – написав він.

Вибухи в Дніпрі

Також вибухи було чутно в Дніпропетровській області та в самому обласному центрі.

У Telegram-каналі Лачен пише повідомили, що в області ППО відпрацювала по дронах окупантів.

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на п'ятницю, 9 червня 2023 року, російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами.

Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил були знищені 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" і чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".

У ніч на 10 червня ворог атакував Одеську область ракетами і дронами. Відомо, що сили ППО над Одеською областю збили 8 ворожих дронів і дві ракети. Третя ракета влучила в рекреаційну зону. Вибухова хвиля пошкодила кілька житлових будинків. Також пошкоджено 2 школи та 3 дитсадки.

Під час нічної атаки росіян в Одесі загинула жінка, яка намагалася врятуватися від війни та евакуювалася з Бахмута, який окупанти намагаються повністю знищити.

10 червня окупанти також атакували військовий аеродром "Миргород" балістичними і крилатими ракетами.

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