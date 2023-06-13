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Ракетний удар по Україні: РФ атакувала низку міст, у Кривому Розі 25 поранених, 3 загиблих

Анна Ярославська
13 червня 2023, 06:50 оновлено 13 червня, 08:15
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Вибухи вночі пролунали в Кривому Розі, Дніпрі, Харкові. Відомо про два "прильоти". Водночас навколо Києва були знищені всі ворожі цілі.
Ракетний удар по Кривому Розі
Окупанти атакували Кривий Ріг / Фото : t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 13 червня російські окупанти завдали ракетного удара по Україні. Вибухи лунали у низці міст - Кривому Розі, Києві, Харкові, Дніпрі. У Кривому Розі внаслідок повітряної атаки є загиблі - одна з ракет влучила в п'ятиповерховий житловий будинок.

За даними Генштабу, минулої ночі окупанти запустили по Україні 14 ракет і 4 дрони-камікадзе іранського виробництва "Шахед". Сили ППО знищили 11 ворожих повітряних цілей.

За попередніми даними, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 були знищені протиповітряною обороною.

відео дня

Також РФ завдала авіаційного удару 4 "Шахедами", 1 - знищений нашими захисниками.

Ракетна атака на Кривий Ріг

Вночі у Кривому Розі близько 03:25 пролунали вибухи. Один з ворожих ударів припав на багатоквартирний п'ятиповерховий будинок, де під завалами могли опинитися люди.

Як повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram, внаслідок російської повітряної атаки є руйнування житлових об'єктів, а також є загиблі. Крім того, під завалами можуть перебувати люди, і рятувальники ведуть роботи на місці "прильоту".

"Високоточні" чудовиська влучили в кілька абсолютно мирних об'єктів в різних частинах міста, зокрема, у п'ятиповерхову будівлю", - зазначив він.

На місці працюють всі екстрені служби. Вогнеборці закінчують гасіння пожеж.

Також є ймовірність, що під завалами можуть перебувати люди.

"Швидка" надає допомогу, є постраждалі у вкрай важкому стані", - розповів Вілкул.

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Як повідомив пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram, внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Кривому Розі є жертви.

"Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені", - написав чиновник.

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Дивіться відео - Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Розі вночі 13 червня:

РФ вдарила по житловій п'ятиповерхівці в Кривому Розі
РФ вдарила по житловій п'ятиповерхівці в Кривому Розі

Подробиці ракетного удару по Кривому Рогу

У Кривому Розі три крилаті ракети збили сили ППО, але є й "прильоти". Пошкоджено цивільні об'єкти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зруйновано п'ятиповерхівку. За попередніми даними, загинули троє її мешканців. 25 людей поранено, з них 19 – у лікарні. Під завалами ще є люди.

Горять квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Його намагаються загасити рятувальники.

Троє людей постраждали на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами зруйнованого складу є люди. Їх шукають рятувальники. Розбито 6 легкових машин.

Ще 4 людей травмовані на іншій локації. Там горіла будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Зруйновано автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум'я вже загасили. Зруйновано господарську споруду. Також пошкодження є у рятувальному підрозділі.

За даними мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, в місті внаслідок удару РФ - 25 поранених, троє загиблих і 7 людей, ймовірно, знаходяться під завалами.

  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Реакція президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний ракетний удар російських окупантів по Україні.

"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", - написав глава держави в Telegram та опублікував відео наслідків удару по житловому будинку у Кривому Розі.

Дивіться відео - Наслідки нічної ракетної атаки на Кривий Ріг:

Ракетний удар по Україні: РФ атакувала низку міст, у Кривому Розі 25 поранених, 3 загиблих

Вибухи в Києві

Минулої ночі РФ атакували і столицю України. Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.

"Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Інформація про жертви або руйнування поки не надходила.

Скріншот

Вибухи в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив в Telegram, що окупанти атакували місто "Шахедами". Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури.

"В одному випадку постраждало комунальне підприємство в Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення в Салтівському районі, де внаслідок вибуху сталася пожежа. На місцях прильотів працюють всі відповідні служби", – написав він.

Вибухи в Дніпрі

Також вибухи було чутно в Дніпропетровській області та в самому обласному центрі.

У Telegram-каналі Лачен пише повідомили, що в області ППО відпрацювала по дронах окупантів.

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на п'ятницю, 9 червня 2023 року, російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами.

Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил були знищені 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" і чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".

У ніч на 10 червня ворог атакував Одеську область ракетами і дронами. Відомо, що сили ППО над Одеською областю збили 8 ворожих дронів і дві ракети. Третя ракета влучила в рекреаційну зону. Вибухова хвиля пошкодила кілька житлових будинків. Також пошкоджено 2 школи та 3 дитсадки.

Під час нічної атаки росіян в Одесі загинула жінка, яка намагалася врятуватися від війни та евакуювалася з Бахмута, який окупанти намагаються повністю знищити.

10 червня окупанти також атакували військовий аеродром "Миргород" балістичними і крилатими ракетами.

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