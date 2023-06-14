В Одесі лунали вибухи: РФ атакувала місто калібрами, є "прильоти"

Працювали сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, дві ворожі ракети збито.

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Ракетний удар по Одесі окупанти завдали вночі 14 червня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на середу, 14 червня, в Одесі прогриміли вибухи - російські окупаційні війська атакували місто крилатими ракетами.

Як повідомило оперативне командування Південь у Facebook, ворог завдав по Одесі ракетного удару "Калібрами". За попередніми даними, сили ППО збили 2 ракети.

"По Одесі ворог направив ракетний удар "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, 2 ракети збиті", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок атаки зафіксовано загоряння в районі одного з бізнес-центрів і влучання в складське приміщення торгової мережі.

Інформація про масштаби руйнувань і постраждалих уточнюється.

У місцевих пабліках писали, що після вибухів в одному з районів Одеси виникла пожежа, було видно дим.

Атака дронів на Одесу

Як повідомляв Главред, російські окупанти в ніч на суботу, 10 червня, атакували Одеську область дронами "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники, проте уламки одного з них влучили у багатоповерхівку в Одесі.

В результаті в будинку виникла пожежа. Є жертви та постраждалі. Зокрема, загинуло подружжя переселенців. Вибуховою хвилею вбило Юлію та Юрія Антоненків з міста Бахмут, які переїхали до Одеси, рятуючись від війни. У подружжя залишилася 20-річна дочка.

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