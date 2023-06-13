РФ підірвала ракетою житловий будинок у Кривому Розі: серед 11 загиблих - вчитель з дружиною

Внаслідок терористичного ракетного удару російських окупантів по житловому багатоквартирному будинку в Кривому Розі Дніпропетровській області загинули 10 людей, розповів голова криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
Водночас ще одна людина перебуває під завалами. При цьому в результаті ракетного удару РФ 28 осіб отримали поранення, з них 12 в лікарнях міста в середньому, важкому і вкрай важкому стані, пише він в Telegram.
За словами Вілкула, завтра, 14 червня, в Кривому Розі оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих в результаті теракту РФ.
Як уточнили пізніше у Дніпропетровській ОВА, тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. Кількість жертв збільшилася до 11 осіб.
Що відомо про жертв ракетного удару РФ
Серед загиблих у Кривому Розі внаслідок удару РФ - вчитель молодших класів та його дружина, повідомила в ефірі телемарафону кореспондент Софія Москаленко.
За її словами, рятувальники досі продовжують гасити на місці влучань осередки пожежі, розбирати завали. Попередньо там можуть перебувати 5 осіб, шукають одночасно в двох місцях.
Місцеві жителі розповіли про те, що після вибуху стали рятувати сусідів своїми силами.
Дивіться відео про жертви ракетного удару РФ у Кривому Розі:
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу
У Кривому Розі в ніч на 13 червня три крилаті ракети збили сили ППО, але є і "прильоти". Пошкоджено цивільні об'єкти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зруйнована п'ятиповерхівка. Під завалами є ще люди.
Горіли квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м.
Троє людей постраждали на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами зруйнованого складу є люди. Їх шукають рятувальники. Розбиті 6 легкових машин.
Ще 4 травмованих - на іншій локації. Там горіла будівля і авто. Пожежу вже загасили.
Зруйновано і автомобільне підприємство. Загорілася вантажна техніка. Полум'я вже загасили. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є в рятувальному підрозділі.
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