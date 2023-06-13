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РФ підірвала ракетою житловий будинок у Кривому Розі: серед 11 загиблих - вчитель з дружиною

Олексій Тесля
13 червня 2023, 13:44 оновлено 13 червня, 14:32
271
14 червня в Кривому Розі оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих в результаті теракту РФ.
Кривий Ріг
Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу / Facebook / MNSDNE

Внаслідок терористичного ракетного удару російських окупантів по житловому багатоквартирному будинку в Кривому Розі Дніпропетровській області загинули 10 людей, розповів голова криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Водночас ще одна людина перебуває під завалами. При цьому в результаті ракетного удару РФ 28 осіб отримали поранення, з них 12 в лікарнях міста в середньому, важкому і вкрай важкому стані, пише він в Telegram.

За словами Вілкула, завтра, 14 червня, в Кривому Розі оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих в результаті теракту РФ.

відео дня
Screenshot
Стало відомо про нові жертви удару РФ у Кривому Розі / t.me/s/vilkul

Як уточнили пізніше у Дніпропетровській ОВА, тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. Кількість жертв збільшилася до 11 осіб.

Що відомо про жертв ракетного удару РФ

Серед загиблих у Кривому Розі внаслідок удару РФ - вчитель молодших класів та його дружина, повідомила в ефірі телемарафону кореспондент Софія Москаленко.

За її словами, рятувальники досі продовжують гасити на місці влучань осередки пожежі, розбирати завали. Попередньо там можуть перебувати 5 осіб, шукають одночасно в двох місцях.

Місцеві жителі розповіли про те, що після вибуху стали рятувати сусідів своїми силами.

Дивіться відео про жертви ракетного удару РФ у Кривому Розі:

Screenshot
Стало відомо про жертви удару РФ у Кривому Розі / скріншот

  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу

У Кривому Розі в ніч на 13 червня три крилаті ракети збили сили ППО, але є і "прильоти". Пошкоджено цивільні об'єкти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зруйнована п'ятиповерхівка. Під завалами є ще люди.

Горіли квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м.

Троє людей постраждали на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами зруйнованого складу є люди. Їх шукають рятувальники. Розбиті 6 легкових машин.

Ще 4 травмованих - на іншій локації. Там горіла будівля і авто. Пожежу вже загасили.

Зруйновано і автомобільне підприємство. Загорілася вантажна техніка. Полум'я вже загасили. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є в рятувальному підрозділі.

Більше новин:

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