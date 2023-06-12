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Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькій області: є жертва

Ангеліна Підвисоцька
12 червня 2023, 18:33 оновлено 12 червня, 18:50
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Внаслідок обстрілу російськими окупантами загинув один чоловік, ще одна людина постраждала.
обстріл Запорізької області
Окупанти обстріляли Запорізьку область / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха , t.me/zoda_gov_ua

Російські окупанти вдарили по Запорізькій області. Ворог випустив три керовані авіабомби по прифронтовому місту Оріхів. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.

В результаті авіаудару зруйновані приватні будинки і комунікації.

Російські окупанти вбили 48-річного чоловіка. Він помер від отриманих травм. Також був поранений 32-річний чоловік. Постраждалого вдалося госпіталізувати.

відео дня
обстріл Запорізької області
Окупанти обстріляли Запорізьку область / фото : t.me/zoda_gov_ua

Ракетний удар по Україні 4 червня

У ніч на неділю, 4 червня, російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Києву, але всі повітряні цілі були збиті на далеких підступах до міста, тому жителі столиці не чули вибухів. Про це повідомили в Київській міській адміністрації.

У Повітряних силах уточнили, що з 01:00 по 04:00 4 червня 2023 року противник застосував п'ять іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – вони були випущені з шести стратегічних бомбардувальників 95МС з району Каспію.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, сили ППО змогли знищити не всі повітряні цілі - дві ракети влучили в аеродром неподалік від Кропивницького.

Інші новини:

війна в Україні Запорізька область вторгнення Росії
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