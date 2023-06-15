Вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі: що відомо про нічну атаку РФ

Минулої ночі в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Вибухи прогриміли в Одесі, Кривому Розі, Харкові.
РФ випустила по нашій країні чотири крилаті ракети і два десятки дронів. Одну з ракет вдалося знищити, інші - влучили у промислові об'єкти в Дніпропетровській області.
Вибухи в Одесі
Російські окупаційні війська вночі 15 червня спробували атакувати дронами-камікадзе Shahed-136/131 Одеську область. Захисники українського неба знищили всі 13 запущених ворогом "Шахедів". Про це у своєму Telegram повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
"Одеська область. Попередня інформація: 13 "Шахедів" атакували Одещину. Всі вони знищені силами ППО", - написав він.
Зазначимо, що під час оголошеної близько 03:00 четверга повітряної тривоги одеські пабліки повідомляли про серію вибухів і звуки стрілянини в регіоні. Писали про проліт дронів у нічному небі та роботу ППО.
Вибухи в Харкові
У Харкові вночі 15 Червня також прогриміли щонайменше три вибухи.
У Національній поліції Харківської області повідомили, що ворог знову взявся обстрілювати Харківщину.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102", - закликали в поліції жителів області у Telegram.
Вибухи в Кривому Розі
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області вночі 15 червня було голосно.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав мер міста Олександр Вілкул в Telegram.
Подробиці нічної атаки РФ на Кривий Ріг
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Є влучання по двох промислових підприємствах.
Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.
На підприємствах виникли пожежі, рятувальники вже їх загасили. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Розбито газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.
Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто.
Сили ППО збили 22 повітряні цілі
Вночі 15 червня в період з 00:20 по 04:30 російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами "Shahed-136/131".
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95МС здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.
"Одну з ракет вдалося знищити, інші влучили у промислові об'єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Іранські "шахеди" противник запускав з північного і південного напрямків. Всі 20 ударних дронів знищені силами і засобами Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" і "Схід".
Крім того, знищено ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.
Ракетні та дронові удари РФ по Одесі
Як повідомляв Главред, в ніч на середу, 14 червня, в Одесі прогриміли вибухи - російські окупаційні війська атакували місто крилатими ракетами.
Загинули троє працівників складу торгової мережі, куди влучила російська ракета, поранено 7 осіб.
Також вибухами пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, ЖК, заклади харчування та магазини, ще 6 людей поранено.
10 червня окупанти атакували Одеську область дронами "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники, проте уламки одного з них влучили у багатоповерхівку в Одесі.
В результаті в будинку виникла пожежа. Є жертви і постраждалі. Зокрема, загинуло подружжя переселенців. Вибуховою хвилею вбило Юлію та Юрія Антоненків з міста Бахмут, які переїхали до Одеси, рятуючись від війни. У подружжя залишилася 20-річна дочка.
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