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Найближчим часом відбудеться розмова Байдена із Зеленським - Білий дім

30 грудня 2021, 06:36

Точна дата дзвінка поки що невідома, але у Вашингтоні пообіцяли залишатися в тісному зв'язку з Києвом.

Байден
Найближчим часом відбудеться бесіда Байдена із Зеленським / Фото Reurters

Незабаром слід очікувати розмови президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського. Про це повідомив високопоставлений чиновник Ради з національної безпеки США.

Як повідомляє Голос Америки, точна дата дзвінка поки що невідома.

"Можна очікувати, що президент Байден і Зеленський залишатимуться на тісному зв'язку. У нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються", - сказав чиновник.

Він пообіцяв поділитися точнішими планами щодо розмови Байдена і Зеленського найближчим часом і додав, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті з українською стороною.

Раніше 30 грудня в Білому домі оголосили, що в четвер відбудеться телефонна розмова між Джо Байденом і Володимиром Путіном. За словами представників адміністрації США, про дзвінок попросили в Кремлі.

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"Думаю, обидва президенти вважають, що існує справжня цінність безпосередньої взаємодії лідера з лідером. Що ми перебуваємо в моменті кризи, враховуючи скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему і спробувати знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії", - заявив чиновник Ради з національної безпеки США.

Як свідчить графік глави Білого дому, телефонна розмова президентів Байдена та Путіна стоїть у графіку американського лідера на 22:30 за київським часом.

"Президент Байден проведе телефонну розмову з президентом Путіним з низки тем, зокрема про майбутню дипломатичну взаємодію, о 3:30 після полудня", - йдеться в поширеному пресслужбою Білого дому розкладі Байдена на четвер.

Байден проведе телефонну розмову не з Білого дому, а із сімейної резиденції у місті Вілмінгтон, штат Делавер. Захід буде закритий для преси, уточнює пресслужба Білого дому.

Зазначимо, на переговорах між США та Росією, що намічені на 10 січня в Женеві, ані Байден, ані Путін не будуть присутні. Очікується, що з боку США в них візьме участь делегація, яку очолить Державний департамент. її членами також будуть представники Пентагону та інших урядових відомств.

Переговори Байдена і Путіна 7 грудня 2021

У вівторок, 7 грудня 2021 року, відбулися переговори президентів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.

Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації й повернення до дипломатії.

Крім того, президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

Пізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну. На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться РФ, Салліван відповів, що США сьогодні "готові зробити те, що не зробили в 2014 році".

У Путіна після переговорів з Байденом заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначили в Кремлі, розмова була відвертою і мала діловий характер.

Через день після телефонної розмови з главою РФ президент США заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО і Росією, щоб обговорити претензії Володимира Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку.

В якому форматі очікуються такі "зустрічі" - не уточнювалося. Але, за словами Байдена, в ході них буде розглянуто питання, "чи зможуть сторони виробити будь-яку угоду, що стосується зниження градуса напруги на Східному фронті".

Байден висловив надію, що серед учасників будуть не лише Вашингтон і Москва, але і "принаймні чотири основних союзника американців по НАТО". При цьому конкретні країни Байден відмовився назвати.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 30 грудня провів телефонні переговори з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Вашингтон запевнив Київ у підтримці територіальної цілісності та суверенітету держави. Сторони обговорили питання Донбасу і військ Росії біля кордонів України.

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