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Вторгнення Росії до України може початися з Азовського моря - The Washington Post

26 грудня 2021, 12:45

Наступ може початися в морі, яке розділяє дві країни, з подальшою висадкою росіян на український берег.

кораблі РФ
Вторгнення Росії в Україну може початися з Азовського моря-The Washington Post / УНІАН

Азовське море є регіоном можливого збройного конфлікту між Росією та Україною. Берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність.

Як пише видання The Washington Post з посиланням на дані розвідки США, Росія планує масований і багатовимірний військовий наступ на Україну за участю 175 тисяч своїх військових.

У статті зазначається - є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж постраждалі від війни східні райони України. Крім того, мова йде про сухопутний коридор в окупований Крим і важливі портові міста Маріуполь і Бердянськ. Саме тому наступ може початися в морі, яке розділяє дві країни, з подальшою висадкою росіян на український берег.

"Попри всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється зосередженню російських військ на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично зробити які-небудь дії до того часу, поки перший російський солдат не ступить на сушу", - пишуть автори статті.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав The Washington Post, що з точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія, а в разі війни Азов активно використовуватиметься для тиску на південні прибережні міста.

"У нинішніх обставинах, звичайно, Росія диктує ситуацію на Азові, і в основному використовує його як театр військових дій", - сказав Кулеба в коментарі виданню.

Зазначимо, український флот обмежений у своєму русі Азовом через те, що Росія регулярно закриває деякі його зони для "артилерійських навчань". На початку грудня українські Військово-морські сили заявили, що майже 70% Азова було заблоковано для транспорту через навігаційні попередження Москви.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що Росія продовжує стягувати військові сили до кордонів української держави. Компанія Maxar Technologies, яка працює у сфері розвідки, оприлюднила нові супутникові знімки, що демонструють нову концентрацію військ РФ біля кордонів України і в захопленому Криму.

Крім того, британська компанія Janes, діяльність якої пов'язана з обороною і розвідкою, також опублікувала супутникові знімки, що вказують на продовження стягування Москвою військ до українських кордонів.

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