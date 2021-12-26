Вторгнення Росії до України може початися з Азовського моря - The Washington Post

Наступ може початися в морі, яке розділяє дві країни, з подальшою висадкою росіян на український берег.
Азовське море є регіоном можливого збройного конфлікту між Росією та Україною. Берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність.
Як пише видання The Washington Post з посиланням на дані розвідки США, Росія планує масований і багатовимірний військовий наступ на Україну за участю 175 тисяч своїх військових.
У статті зазначається - є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж постраждалі від війни східні райони України. Крім того, мова йде про сухопутний коридор в окупований Крим і важливі портові міста Маріуполь і Бердянськ. Саме тому наступ може початися в морі, яке розділяє дві країни, з подальшою висадкою росіян на український берег.
"Попри всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється зосередженню російських військ на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично зробити які-небудь дії до того часу, поки перший російський солдат не ступить на сушу", - пишуть автори статті.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав The Washington Post, що з точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія, а в разі війни Азов активно використовуватиметься для тиску на південні прибережні міста.
"У нинішніх обставинах, звичайно, Росія диктує ситуацію на Азові, і в основному використовує його як театр військових дій", - сказав Кулеба в коментарі виданню.
Зазначимо, український флот обмежений у своєму русі Азовом через те, що Росія регулярно закриває деякі його зони для "артилерійських навчань". На початку грудня українські Військово-морські сили заявили, що майже 70% Азова було заблоковано для транспорту через навігаційні попередження Москви.
Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що Росія продовжує стягувати військові сили до кордонів української держави. Компанія Maxar Technologies, яка працює у сфері розвідки, оприлюднила нові супутникові знімки, що демонструють нову концентрацію військ РФ біля кордонів України і в захопленому Криму.
Крім того, британська компанія Janes, діяльність якої пов'язана з обороною і розвідкою, також опублікувала супутникові знімки, що вказують на продовження стягування Москвою військ до українських кордонів.
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