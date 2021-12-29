УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Подивимося": Байден відповів, чи зустрічатиметься з Путіним через Україну

29 грудня 2021, 07:15
Прослухати новину
Зупинити

На 10 січня запланована зустріч урядових делегацій США і РФ. Сторони повинні будуть провести переговори з питань безпеки в Європі.

Джо Байден
Джо Байден відповів на запитання про можливу зустріч з Путіним / Фото Reuters

Президент США Джо Байден розповів, чи планує він зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним 10 січня - того ж дня, коли американська і російська урядові делегації повинні будуть провести переговори з питань безпеки в Європі.

Як повідомляє Голос Америки, Байден відповів лаконічно на відповідне запитання журналістів. Він сказав: "Подивимося".

Головною темою переговорів 10 січня стане Україна. Сторони обговорюватимуть побоювання США і країн-союзників з приводу зростання напруженості навколо Української держави.

Зазначається, що Білий дім не відповів на прохання агентства Reuters прокоментувати, чи мав Байден на увазі саме ці переговори, відповідаючи на запитання про свою можливу зустріч з Путіним.

Поки що невідомо, хто очолить делегації США та Росії на переговорах, які пройдуть 10 січня. Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс відмовився підтвердити, що американську делегацію очолить заступник держсекретаря Венді Шерман. За його словами, всі подробиці стануть відомі найближчими днями.

Реклама

Зустріч проводиться в рамках ініціативи щодо запуску діалогу зі стратегічної безпеки, висунутої Байденом і Путіним під час саміту в Женеві 16 червня. Первісною метою заснування такого формату переговорів були розробка і підписання нових договорів про контроль над ядерними озброєннями.

читайте такожДипломатія Байдена з Путіним може "стерти суверенітет України" - BloombergЯк повідомляв Главред, 28 грудня стало відомо, що 10 січня 2022 року мають відбутися переговори між США та Росією в рамках стратегічного діалогу з безпеки. Крім того, на 12 січня запланована зустріч Ради Росія-НАТО, а на 13-е число - засідання Постійної ради ОБСЄ.

Очікується, що в ході переговорів представники США та Росії обговорять ситуацію з безпекою навколо України і діяльність НАТО в Європі.

Чиновник Ради з національної безпеки США зазначив, що підхід президента Байдена по відношенню до України полягає в об'єднанні Союзу навколо двох шляхів: стримування та дипломатії.

"Коли ми сядемо за стіл переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння з приводу діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія", - сказав він.

Раніше AFP з посиланням на інформацію представника служби національної безпеки Білого дому повідомило, що Вашингтон і Москва обговорюватимуть на переговорах 10 січня "напругу навколо Української держави". Ще одне питання, яке планують порушити на переговорах – контроль над ядерним озброєнням.

Інші новини:

viber
новини США Володимир Путін Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «"Подивимося": Байден відповів, чи зустрічатиметься з Путіним через Україну». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на січень 2022 року обіцяє Скорпіонам фатальну любов з першого поглядуГороскоп на січень 2022 року обіцяє Скорпіонам фатальну любов з першого погляду Запорука успіху 2022 року: астролог розповів, що потрібно встигнути зробити до нового року кожному знакуЗапорука успіху 2022 року: астролог розповів, що потрібно встигнути зробити до нового року кожному знаку Долар різко подорожчає: українцям дали сумний прогноз падіння гривніДолар різко подорожчає: українцям дали сумний прогноз падіння гривні Хліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчанняХліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчання Прикмети на 26 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 26 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду
07:15

"Подивимося": Байден відповів, чи зустрічатиметься з Путіним через Україну

06:50

Астрологічний прогноз на січень-2022: як складеться робота, поїздки, любовні та грошові справи

06:37

У лікарні на Прикарпатті прооунав вибух: кількість жертв зросла до чотирьох

06:28

Чотири причини, чому Росія готує наступ на УкраїнуПогляд

05:41

Смачний салат на Новий рік 2022 Тигр: готувати всього 20 хвилинВідео

Реклама
05:23

Гороскоп на січень 2022 обіцяє Водоліям таємний роман, повернення екскоханого та зміну іміджуВідео

05:10

Коли COVID-хворим варто викликати швидку: у МОЗ назвали перелік тривожних симптомівВідео

04:39

Як і чим чистити кухонну витяжку в домашніх умовах

04:39

Як змусити каланхое рясно цвісти в домашніх умовах - прості хитрощі

04:17

Діта фон Тіз вже не та: 49-річна королева бурлеску помітно поправилася

03:53

Болять і набрякають ноги - Комаровський назвав причини та способи вирішення

03:25

"Нова пошта" вводить нові тарифи та послуги з 1 січня: що змінитьсяВідео

02:34

Українська блогерка схвилювала "гарячими" кадрами після пологів

02:23

Леся Нікітюк в найтоншій комбінації показала свої "персики" в ліжку

02:20

Ціни на гриби в Україні накрутили до непристойної позначки: де печериці найдорожчіВідео

01:45

Дієтолог пояснила, кому категорично не можна їсти моркву

01:36

З 2022 року в Україні почнуть закривати пологові будинки: в чому причинаВідео

01:22

9 найгучніших розлучень знаменитостей в 2021 роціВідео

00:51

Прикмети на 29 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:35

Робимо гарний будинок: що зараз модно в інтер'єрі, а від чого краще позбутисяВідео

Реклама
00:14

Гороскоп на сьогодні 29 грудня 2021: Левам – інтриги, Козерогам – плітки, Рибам - перевірка на міцністьВідео

28 грудня, вівторок
23:59

В Івано-Франківській області вибухнула лікарня, є жертви

23:42

Приносять удачу і багатство: названо три найбільш грошових дня тижняВідео

23:35

Спробуйте прямо зараз: смачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилинВідео

22:56

На Буковині чоловік збив 19-річну вагітну і кинув її помиратиВідео

22:38

Кому не можна їсти червону ікру і чим небезпечна для організмуВідео

22:27

Киянка два дні бродила на морозі біля будинку і втратила пам'ять

22:05

Зеленський запровадив санкції проти двох нових телеканалівВідео

21:50

У Росії вибухнули різким ультиматумом до НАТО та назвали план на перемовиниВідео

21:44

Частину країни завалить снігом: українців попередили про небезпекуВідео

21:41

Страшна пожежа під Тернополем: горить склад хлібокомбінату

21:20

Melovin розповів про колишнього коханого, з яким був у відносинах 6 роківВідео

21:17

Вся Україна стане "жовтою": названа датаВідео

20:34

50-70 тис євро за дитину: копи викрили злочинну схему торгівлі людьмиВідео

20:25

У Раді запропонували зробити військовий облік для жінок добровільнимВідео

20:01

Вчився їздити на "автоматі – керувати "механікою" не можна: в Україні видаватимуть нові праваВідео

20:00

Ціни на газ та опалення для населення: підвищення вже неминуче

19:41

Директор Одеського зоопарку вбрався тигром і робив замах на жінок: дивне відеоВідео

19:30

"Закінчуються чоловіки" і "призов жінок": чому це не смішноПогляд

19:22

В Італії 80-річний чоловік по-звірячому вбив дружину-українкуВідео

Реклама
19:05

Пік зимових холодів і зупинка імпорту: Україні навесні загрожують проблеми з газомВідео

18:40

Бігав голим по морозу, а поліція проїхала повз: під Маріуполем замерз чоловік

18:31

Нова мрія, яскравий роман та кар'єрний ріст: гороскоп на січень 2022 року для РибВідео

18:28

Netflix відповіли за образу українок перед Міністром культури Олександром Ткаченком

18:07

Успіх у кар'єрі та грошах: знаки, які досягнуть фінансового процвітання в Новий рік 2022

18:01

В суд через Дію: у державному додатку з'явилася нова функціяВідео

17:53

Ніхто не вижив: у США розбився пасажирський літакВідео

17:25

В Україні злетять ціни на газ: постачальники опублікували нові тарифи на січеньВідео

17:24

У 84-річного Джека Ніколсона деменція: "Доживає свої останні сумні дні"

17:22

Якби політиків не було: Гордон очолив президентський рейтинг серед відомих особистостей

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти