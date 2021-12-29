"Подивимося": Байден відповів, чи зустрічатиметься з Путіним через Україну

Джо Байден відповів на запитання про можливу зустріч з Путіним / Фото Reuters

Президент США Джо Байден розповів, чи планує він зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним 10 січня - того ж дня, коли американська і російська урядові делегації повинні будуть провести переговори з питань безпеки в Європі.

Як повідомляє Голос Америки, Байден відповів лаконічно на відповідне запитання журналістів. Він сказав: "Подивимося".

Головною темою переговорів 10 січня стане Україна. Сторони обговорюватимуть побоювання США і країн-союзників з приводу зростання напруженості навколо Української держави.

Зазначається, що Білий дім не відповів на прохання агентства Reuters прокоментувати, чи мав Байден на увазі саме ці переговори, відповідаючи на запитання про свою можливу зустріч з Путіним.

Поки що невідомо, хто очолить делегації США та Росії на переговорах, які пройдуть 10 січня. Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс відмовився підтвердити, що американську делегацію очолить заступник держсекретаря Венді Шерман. За його словами, всі подробиці стануть відомі найближчими днями.

Реклама

Зустріч проводиться в рамках ініціативи щодо запуску діалогу зі стратегічної безпеки, висунутої Байденом і Путіним під час саміту в Женеві 16 червня. Первісною метою заснування такого формату переговорів були розробка і підписання нових договорів про контроль над ядерними озброєннями.

читайте такожДипломатія Байдена з Путіним може "стерти суверенітет України" - BloombergЯк повідомляв Главред, 28 грудня стало відомо, що 10 січня 2022 року мають відбутися переговори між США та Росією в рамках стратегічного діалогу з безпеки. Крім того, на 12 січня запланована зустріч Ради Росія-НАТО, а на 13-е число - засідання Постійної ради ОБСЄ.

Очікується, що в ході переговорів представники США та Росії обговорять ситуацію з безпекою навколо України і діяльність НАТО в Європі.

Чиновник Ради з національної безпеки США зазначив, що підхід президента Байдена по відношенню до України полягає в об'єднанні Союзу навколо двох шляхів: стримування та дипломатії.

"Коли ми сядемо за стіл переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння з приводу діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія", - сказав він.

Раніше AFP з посиланням на інформацію представника служби національної безпеки Білого дому повідомило, що Вашингтон і Москва обговорюватимуть на переговорах 10 січня "напругу навколо Української держави". Ще одне питання, яке планують порушити на переговорах – контроль над ядерним озброєнням.

Інші новини: