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Підтримка України та Донбас: Зеленський поговорив з Блінкеном перед діалогом Байдена і Путіна

29 грудня 2021, 22:07

США підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Зеленський
Зеленський поговорив телефоном з держсекретарем США Блінкеном / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Вашингтон запевнив Київ у підтримці територіальної цілісності та суверенітету держави. Сторони обговорили питання Донбасу і військ Росії біля кордонів України. Блінкен повідомив Зеленському про майбутню розмову глави Білого дому Байдена з російським президентом Володимиром Путіним.

Глава держави у своєму Twitter-акаунті написав, що Україна та США домовилися і надалі координувати свої дії для встановлення миру (на Донбасі, - ред.). Американська сторона запевнила Києва в підтримці у протистоянні агресії РФ.

"Провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Домовилися продовжити консультації щодо узгодження позицій і координації дипломатичних зусиль для досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії", - підкреслив Зеленський.

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У Білому домі повідомили, що США підтримують Україну в ситуації з концентрацією військ біля українських кордонів. Сторони обговорили зусилля, спрямовані на мирне врегулювання збройної конфронтації на Донбасі і майбутні перемовини з РФ.

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у ситуації з нарощуванням військової потужності Росії на кордонах України. Вони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України і майбутні дипломатичні перемовини з Росією", - йдеться у заяві Білого дому.

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читайте такожУ Байдена зробили заяву про неготовність Путіна до військового вторгнення в УкраїнуЖурналіст CNN уточнили, що Блінкен також повідомив Зеленському про майбутню телефонну розмову президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Нові перемовини Байдена та Путіна

Представниця Ради національної безпеки США Емілі Хорн 29 грудня зробила заяву про те, що президент Джо Байден проведе телефонну розмову з російським главою держави Володимиром Путіним у четвер, 30 грудня.

Байден має намір обговорити з Путіним питання майбутніх перемовин США і Росії з питань безпеки, а також саміт Росія – НАТО і зустріч РФ – ОБСЄ.

За словами представниці адміністрації США, Байден заявить Путіну про те, що в питаннях європейської безпеки пріоритетом для Вашингтона залишаються консультації з країнами Заходу.

Також вона підкреслила, що Байден продовжує вести перемовини з лідерами Європи з приводу спільної відповіді на посилення військової присутності Росії біля кордонів України.

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новини США Володимир Зеленський Ентоні Блінкен новини України
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