Пенсіонер, який знищив під Черніговом російський Су-34, отримав медаль від прикордонників/ https://ua.depositphotos.com/ і скріншот з відео

Український пенсіонер Валерій Федорович, який допоміг знищити російський винищувач Су-34 у березні 2022, отримав медаль "За сприяння в охороні державного кордону". Про це повідомляється у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ.

"У березні пенсіонер Валерій Федорович взяв свою рушницю і відкрив вогонь по ворожому винищувачу Су-34, що обстрілює Чернігів. Літак впав, а наш герой отримав медаль "За сприяння в охороні державного кордону"", ‒ зазначили в поліції.

"На другому колі як пішло. Я зі своєї ключки "бах". А воно як "бух". І впало", - каже сам чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

"На одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України збив російський штурмовик Су-25 Грач", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Також відомо, що бійці ЗСУ завдали нищівного удару по російському винищувачу Су-25 в Луганській області. Літак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.

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