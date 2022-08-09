Окупанти два місяці не забирали тіло: ЗСУ збили кращого російського пілота вертольота Ка-52

Василь Клещенко був ліквідований в Харськівській області / скріншот

Збройні Сили України ліквідували одного з найкращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенка, який очолював групу "Алігаторів" на параді в Москві в 2021 році.

Захисники України збили борт з Клещенком над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам. Відповідне відео опублікував український журналіст Юрій Бутусов на своєму YouTube-каналі.

Клещенко ударами з Ка-52 вночі намагався зупинити наступ українських військ в районі села Гусарівка Харківської області. Борт був збитий 15 квітня з переносного зенітного ракетного комплексу на надмалій висоті під час атаки. Російський пілот не зміг катапультуватися і загинув прямо в кріслі, стропи його парашута були пошкоджені.

Довгий час вертоліт і тіло пілота залишалися лежати на місці аварії, росіяни не забирали останки свого товариша по службі. Українські військові змогли наблизитися до місця падіння Ка-52 в червні - після того як звільнили Гусарівку.

Під ворожим вогнем вони збирали фрагменти згорілого вертольота і тіла окупанта і передали їх Росії.

Полковник Клещенко був заступником начальника 344-го Центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації.

Як повідомляв Главред, в Росії помер льотчик Вадим Алаєв, який потрапив у полон після того, як бомбив мирні населені пункти України. Його повернули країні-агресору під час обміну полоненими 19 квітня. Вже вдома він помер від опіків, отриманих у гелікоптері, який загорівся після підбиття українськими військовими.

Захисникам України вдалося ліквідувати двох кращих пілотівв російській армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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