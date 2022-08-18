Винищувач за $50 млн і полонений командир: ЗСУ збили один з найновіших літаків РФ

Винищувач РФ / Цаплієнко Telegram

ЗСУ збили російський винищувач Су-30СМ з бортовим номером RF81771, ймовірно, в Харківській області.

Літак був одним з новітніх і дорогих в окупаційної армії, повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко .

Журналіст зазначив, що собівартість збитого літака становить 50 млн дол. Він був випущений іркутським авіазаводом в 2018 році і переданий в 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк в Курську, що поруч з українським кордоном.

"Заступник командира полку Сергій Косик був збитий в березні і знаходиться в полоні на території України", – повідомив Цаплієнко.

Раніше повідомлялося про те, що військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

"На одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 Грач", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Читайте також: