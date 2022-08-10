Нацгвардієць збив із ЗРК "Ігла" російський штурмовик Су-25/ Вікіпедія, скрін

Захисник України навічно приземлив ще один російський штурмовик Су-25.

Завдання успішно виконав боєць Національної гвардії України. Він збив літак із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "ІГЛА" по літаку", – йдеться у повідомленні.

Після запуску ракети через короткий проміжок часу за лісосмугою відбувся вибух, а потім був помітний білий дим.

"Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена. Фатальний постріл зробив побратим вже відомого "Запорізького месника" – також боєць Національної гвардії строкової служби", – зазначають в НГУ.

Момент запуску ракети з "Ігли" та білий дим після влучання українські воїни зняли на відео.

Нагадаємо, Каховський міст, що розташований поблизу Каховської ГЕС у Херсонській області, став непридатний для використання після точних ударів з боку Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово тікають з окупованого Криму після вибухів, які сталися на військовому аеродромі в Сакському районі 9 серпня. Одна з росіянок, яка з сім’єю покидала Крим, закотила істерику і розплакалася зі словами, як вона не хоче покидати Алушту, адже почувалася там "як вдома".

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