Нацгвардієць збив із ЗРК "Ігла" російський штурмовик Су-25

Вороже судно "приземлили" під час нальоту на Запорізькому напрямку.
Захисник України навічно приземлив ще один російський штурмовик Су-25.
Завдання успішно виконав боєць Національної гвардії України. Він збив літак із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.
"У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "ІГЛА" по літаку", – йдеться у повідомленні.
Після запуску ракети через короткий проміжок часу за лісосмугою відбувся вибух, а потім був помітний білий дим.
"Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена. Фатальний постріл зробив побратим вже відомого "Запорізького месника" – також боєць Національної гвардії строкової служби", – зазначають в НГУ.
Момент запуску ракети з "Ігли" та білий дим після влучання українські воїни зняли на відео.
Нагадаємо, Каховський міст, що розташований поблизу Каховської ГЕС у Херсонській області, став непридатний для використання після точних ударів з боку Збройних сил України.
Раніше повідомлялося, що росіяни масово тікають з окупованого Криму після вибухів, які сталися на військовому аеродромі в Сакському районі 9 серпня. Одна з росіянок, яка з сім’єю покидала Крим, закотила істерику і розплакалася зі словами, як вона не хоче покидати Алушту, адже почувалася там "як вдома".
Читайте також:
- "Це ще не перелом у війні": експосол США в Україні пояснив наслідки вибухів у Криму
- До Києва доставили тіла ще 16 загиблих захисників Маріуполя
- Пенсіонерка у Москві "здала" поліції сусідку-українку за слова, що Україна переможе