Потужний удар ППО: на сході збили російський штурмовик Су-25 і чотири безпілотники РФ

Знищений Су-25 РФ / Фото tr.wikipedia.org

Бійці Збройних сил України знищили російський штурмовик Су-25 і безпілотники окупантів РФ.

Про результативні дії військ протиповітряної оборони йдеться в повідомленні угруповання Об'єднаних сил в Facebook.

Зазначається, що ЗСУ збили на сході України російський штурмовик Су-25 та 4 безпілотники типу "Орлан-10".

"За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ на сході України знищили 4 БПЛА типу Орлан-10, з них один вночі, і штурмовик Су-25", - розповіли в ОС.

Крім того, українські захисник також показали фото знищеної техніки російських окупантів.

Раніше повідомлялося про те, що військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

"На одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 Грач", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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