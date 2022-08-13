Потужний удар ППО: на сході збили російський штурмовик Су-25 і чотири безпілотники РФ

ЗСУ збили на сході України російський штурмовик Су-25 і 4 безпілотника типу "Орлан-10".
Бійці Збройних сил України знищили російський штурмовик Су-25 і безпілотники окупантів РФ.
Про результативні дії військ протиповітряної оборони йдеться в повідомленні угруповання Об'єднаних сил в Facebook.
Зазначається, що ЗСУ збили на сході України російський штурмовик Су-25 та 4 безпілотники типу "Орлан-10".
"За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ на сході України знищили 4 БПЛА типу Орлан-10, з них один вночі, і штурмовик Су-25", - розповіли в ОС.
Крім того, українські захисник також показали фото знищеної техніки російських окупантів.
Раніше повідомлялося про те, що військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.
"На одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 Грач", - йдеться в повідомленні Генштабу.
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