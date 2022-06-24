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Приземлив "Грача": десантник ЗСУ збив Іглою російський штурмовик Су-25

24 червня 2022, 20:27

Боєць ДШВ Збройних Сил України збив російський штурмовик.

Су-25
Боєць ЗСУ збив Су-25 РФ / Фото tr.wikipedia.org

Військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook у п'ятницю, 24 червня.

"Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 Грач", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що броньований літак окупантів назавжди приземлений з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за даними на ранок 24 червня українські військові збили 216 російських літаків і 183 вертольоти.

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ЗСУ військовий літак Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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