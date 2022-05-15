ЗСУ знищили вогневу позицію реактивної артилерії Росії

Вогнева позиція реактивної артилерії РФ / скріншот

Артпідрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ Збройних сил України виявили та знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів.

Зазначається, з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) окупанти намагалися завдати вогневих ударів по мирних населених пунктах України.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Наслідки "полювання" вражають:

РСЗВ БМ - 21 Град - дві одиниці;

РСЗВ БМ - 27 Ураган - одна одиниця;

радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1л260 Зоопарк-1м - одна одиниця;

більше п'яти одиниць транспортної автомобільної техніки;

місце зберігання боєприпасів;

Армія України громить війська Росії

На річці Сіверський Донець у районі села Білогорівка Збройні Сили України завдали нищівного удару по військах Росії. Окупанти споруджували понтонну переправу, намагаючись перейти на інший берег річки і оточити українських військових. За кілька днів бойових зіткнень ворожі війська зазнали серйозних втрат. Знищено понад 70 одиниць техніки російської армії.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, як 6-та рота 92-ї бригади ЗСУ здійснила справжній подвиг у боях у Харківській області. Зокрема, 24 лютого в ході зіткнень з військами РФ в Старому Салтові наші військові змогли вийти з оточення і виграти бій. Вже 25 лютого вони не дозволили російським окупантам здійснити прорив до Харкова. Обидва випадки примітні тим, що у ворога було набагато більше сил.

Під Харковом бійці ЗСУ завдали нищівного удару по новому російському танку Т90м прорив зі шведського гранатомета Карл Густав. Бойову машину загарбників знищили військові 227-го батальйону 127-ї бригади Терроборони.

Дивіться онлайн новини Донбас

Читайте також: