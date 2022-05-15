ЗСУ знищили вогневу позицію реактивної артилерії Росії

Реактивних систем залпового вогню окупанти намагалися завдати вогневих ударів по мирних населених пунктах України.
Артпідрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ Збройних сил України виявили та знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів.
Зазначається, з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) окупанти намагалися завдати вогневих ударів по мирних населених пунктах України.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Наслідки "полювання" вражають:
- РСЗВ БМ - 21 Град - дві одиниці;
- РСЗВ БМ - 27 Ураган - одна одиниця;
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1л260 Зоопарк-1м - одна одиниця;
- більше п'яти одиниць транспортної автомобільної техніки;
- місце зберігання боєприпасів;
Армія України громить війська Росії
На річці Сіверський Донець у районі села Білогорівка Збройні Сили України завдали нищівного удару по військах Росії. Окупанти споруджували понтонну переправу, намагаючись перейти на інший берег річки і оточити українських військових. За кілька днів бойових зіткнень ворожі війська зазнали серйозних втрат. Знищено понад 70 одиниць техніки російської армії.
Журналіст Юрій Бутусов розповів, як 6-та рота 92-ї бригади ЗСУ здійснила справжній подвиг у боях у Харківській області. Зокрема, 24 лютого в ході зіткнень з військами РФ в Старому Салтові наші військові змогли вийти з оточення і виграти бій. Вже 25 лютого вони не дозволили російським окупантам здійснити прорив до Харкова. Обидва випадки примітні тим, що у ворога було набагато більше сил.
Під Харковом бійці ЗСУ завдали нищівного удару по новому російському танку Т90м прорив зі шведського гранатомета Карл Густав. Бойову машину загарбників знищили військові 227-го батальйону 127-ї бригади Терроборони.
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